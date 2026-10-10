W skrócie W południowo-zachodniej Turcji doszło do zderzenia autokaru z Polakami z minibusem, w wyniku którego oba pojazdy spadły do wąwozu.

Zginął kierowca minibusa i jego pasażer, a dziewięć osób z autokaru zostało rannych.

Według tureckich mediów wśród ofiar śmiertelnych nie ma polskich obywateli.

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Do wypadku doszło w piątek około godziny 14.30 czasu lokalnego (godz. 13.30 w Polsce) na autostradzie między Aydın a Izmir, w okolicy miasta Germencik w południowo-zachodniej Turcji.

Z ustaleń tureckich mediów wynika, że autokar przewożący obywateli Polski, jadący z Izmiru do Didim, zderzył się z minibusem, który próbował wjechać na jezdnię z pasa awaryjnego. Według innej wersji minibus wyjeżdżał z parkingu i chciał włączyć się do ruchu.

Turcja. Tragiczny wypadek autokaru. Podróżowali nim Polacy

Na skutek gwałtownego zderzenia kierowcy stracili kontrolę nad pojazdami, auta przełamały barierki i stoczyły się do wąwozu.

Służby zaalarmowali inni kierowcy. Na miejsce udały się zespoły ratownictwa medycznego, straż pożarna oraz policja.

W wyniku wypadku zginęli kierowca minibusa oraz jego brat. Z kolei dziewięć osób z autokaru odniosło obrażenia. Ranni zostali przewiezieni karetkami do okolicznych szpitali. Z informacji tureckich mediów wynika, że wśród ofiar śmiertelnych nie ma Polaków.

Autokarem podróżowało 45 obywateli naszego kraju. Turyści, którzy wyszli z wypadku bez szwanku zostali przetransportowani do Didim innym autobusem.

Turecka policja prowadzi śledztwo w sprawie zdarzenia.



