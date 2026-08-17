W skrócie W wyniku wypadku autokaru jadącego z Belo Horizonte do Rio de Janeiro zginęło co najmniej 10 osób, a 39 zostało rannych.

Do zdarzenia doszło w pobliżu miasta Petropolis, gdzie autokar spółki Estrela Guia Turismo przewrócił się na bok na górzystym odcinku drogi.

Według śledczych przyczyną wypadku mogło być złe oznakowanie miejsca, w którym prowadzone były roboty drogowe.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Brazylijskie służby medyczne przekazały, że dwoje z pasażerów zmarło po przewiezieniu do szpitala z powodu ciężkich obrażeń odniesionych w wypadku autokaru jadącego z Belo Horizonte do Rio de Janeiro.

Jak poinformowały władze stanu Rio de Janeiro, w wypadku autokaru rannych zostało 39 osób. Z kolei lokalna straż pożarna, cytowana przez agencję AFP, poinformowała, że w wyniku wypadku ucierpiało łącznie 49 osób, z czego osiem zginęło na miejscu. Dotarcie do ofiar było utrudnione i wymagało od strażaków przeprowadzenia specjalistycznej akcji.

Według straży dwie osoby są w ciężkim stanie, a kolejne kilkanaście odniosło obrażenia w stopniu "średnim". Ranni zostali przewiezieni do lokalnych szpitali.

Brazylia. Poważny wypadek autokaru, nie żyje co najmniej 10 osób

Do wypadku autokaru, spółki Estrela Guia Turismo, doszło w pobliżu miasta Petropolis w stanie Rio de Janeiro w Brazylii. Portal "SIC Noticias" przekazał, że pojazd wyruszył z Belo Horizonte w kierunku turystycznej dzielnicy Copacabana w Rio de Janeiro.

Świadkowie zdarzenia twierdzą, że na górzystym odcinku drogi autobus wypadł z trasy i przewrócił się na bok. Według medialnych doniesień wśród ofiar znalazło się osiem kobiet, w tym siedmioletnia dziewczynka.

Z dotychczasowego śledztwa wynika, że prawdopodobną przyczyną tragedii mogło być złe oznakowanie odcinka trasy, na którym prowadzone są roboty drogowe.



