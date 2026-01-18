W skrócie Pięć osób zginęło w sobotę w austriackich Alpach w wyniku dwóch lawin w regionie Grossarltal i w okolicach Bad Hofgastein.

W akcji ratowniczej brało udział około 90 ratowników górskich, zespoły pomocnicze oraz helikoptery.

Służby ostrzegają przed dużym zagrożeniem lawinowym w Alpach po intensywnych opadach śniegu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W godzinach popołudniowych na wysokości około 2150 m n.p.m., na szczycie Finsterkopf w dolinie Grossarltal w kraju związkowym Salzburg, zeszła potężna lawina, która zasypała siedmiu narciarzy. Czterech z nich zginęło, trzech odniosło poważne obrażenia.

Wcześniej w rejonie Bad Hofgastein lawina porwała kobietę, która wybrała się na wycieczkę razem z mężem. Została przysypana masą śniegu i nie udało się jej uratować.

Austria. Seria lawin w Alpach, liczne akcje służb

W działaniach ratunkowych uczestniczyły liczne służby. W akcji brało udział około 90 ratowników górskich, dodatkowe zespoły pomocnicze oraz kilka helikopterów, które pomagały w transporcie rannych do szpitali.

Służby ratownicze ostrzegają, że obecnie sytuacja lawinowa w austriackich Alpach pozostaje bardzo niebezpieczna.

Stary i świeży śnieg są ze sobą słabo związane, co sprzyja niestabilności pokrywy śnieżnej i powoduje częste schodzenie lawin.

Trudna sytuacja pogodowa w Alpach. Apel o ostrożność

W ostatnich dniach w regionie doszło już do tragedii. Ofiarami dwóch lawin padli młody obywatel Czech oraz mężczyzna o nieustalonej tożsamości. Obaj zginęli poza wyznaczonymi trasami narciarskimi.

Po kilku tygodniach bez opadów w austriackich Alpach spadło ostatnio od 20 do 50 centymetrów świeżego śniegu. Władze i służby górskie nieustannie apelują do narciarzy i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o unikanie wypraw w tereny o podwyższonym ryzyku lawinowym.

Prezydenci i premierzy: Umowa UE-Mercosur podpisana Polsat News