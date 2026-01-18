Tragiczny weekend w Alpach. Lawiny zebrały śmiertelne żniwo
Pięć osób poniosło śmierć w austriackich Alpach po zejściu w sobotę dwóch lawin w środkowej części kraju. Do tragedii doszło w rejonie doliny Grossarltal oraz w okolicach Bad Hofgastein. Służby ostrzegają, że po intensywnych opadach śniegu sytuacja lawinowa w górach pozostaje skrajnie niebezpieczna.
W skrócie
- Pięć osób zginęło w sobotę w austriackich Alpach w wyniku dwóch lawin w regionie Grossarltal i w okolicach Bad Hofgastein.
- W akcji ratowniczej brało udział około 90 ratowników górskich, zespoły pomocnicze oraz helikoptery.
- Służby ostrzegają przed dużym zagrożeniem lawinowym w Alpach po intensywnych opadach śniegu.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
W godzinach popołudniowych na wysokości około 2150 m n.p.m., na szczycie Finsterkopf w dolinie Grossarltal w kraju związkowym Salzburg, zeszła potężna lawina, która zasypała siedmiu narciarzy. Czterech z nich zginęło, trzech odniosło poważne obrażenia.
Wcześniej w rejonie Bad Hofgastein lawina porwała kobietę, która wybrała się na wycieczkę razem z mężem. Została przysypana masą śniegu i nie udało się jej uratować.
Austria. Seria lawin w Alpach, liczne akcje służb
W działaniach ratunkowych uczestniczyły liczne służby. W akcji brało udział około 90 ratowników górskich, dodatkowe zespoły pomocnicze oraz kilka helikopterów, które pomagały w transporcie rannych do szpitali.
Służby ratownicze ostrzegają, że obecnie sytuacja lawinowa w austriackich Alpach pozostaje bardzo niebezpieczna.
Stary i świeży śnieg są ze sobą słabo związane, co sprzyja niestabilności pokrywy śnieżnej i powoduje częste schodzenie lawin.
Trudna sytuacja pogodowa w Alpach. Apel o ostrożność
W ostatnich dniach w regionie doszło już do tragedii. Ofiarami dwóch lawin padli młody obywatel Czech oraz mężczyzna o nieustalonej tożsamości. Obaj zginęli poza wyznaczonymi trasami narciarskimi.
Po kilku tygodniach bez opadów w austriackich Alpach spadło ostatnio od 20 do 50 centymetrów świeżego śniegu. Władze i służby górskie nieustannie apelują do narciarzy i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o unikanie wypraw w tereny o podwyższonym ryzyku lawinowym.