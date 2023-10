Pożar w Vigo. Zginęły cztery osoby z jednej rodziny

Istnieją rozbieżności co do tożsamości ofiar. "Cztery osoby zginęły, wszystkie są nieletnie, a osiem rannych zostało przewiezionych do różnych szpitali" - podały regionalne służby ratunkowe na X (dawniej Twitter). "El Pais" podaje z kolei, że tragicznie zmarli to około 30-letnia kobieta i jej troje dzieci - dwie dziewczynki w wieku 14 i 11 lat oraz chłopiec w wieku 12 lat. Z rodziny ocalały dwie osoby - ojciec i 9-letnia córka. Trafili do szpitala.