Tragiczny pożar w Szwajcarii. Wśród rannych jest Polak
Wśród zidentyfikowanych 113 rannych w pożarze w Szwajcarii jest jeden obywatel Polski - przekazał w czasie konferencji prasowej szef policji kantonu Valais, Frédéric Gisler. W tragicznym zdarzeniu zginęło co najmniej 40, a 119 zostało rannych.
W skrócie
- W pożarze w Crans-Montana w Szwajcarii rannych zostało 119 osób, wśród nich znalazł się jeden Polak.
- Najwięcej poszkodowanych to obywatele Szwajcarii, ale są też ranni z innych krajów, w tym Francji, Włoch, Serbii i Polski.
- Śledczy ustalają przyczyny tragedii, podejrzewa się, że winne mogły być zimne ognie odpalone zbyt blisko sufitu.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Według komendanta lokalnej policji służbom udało się dotychczas zidentyfikować 113 ze 119 osób rannych w czasie tragicznego pożaru w barze, do którego doszło w Nowy Rok w kurorcie Crans-Montana.
Najliczniejszą grupę poszkodowanych stanowią Szwajcarzy - 71 osób. Rannych zostało również 14 Francuzów, 11 Włochów, czterech Serbów, oraz jeden Bośniak, jeden Belg, jeden Luksemburczyk, jeden Polak i jeden Portugalczyk. Narodowość 14 osób nie została dotychczas ustalona - poinformował szef lokalnej policji Frédéric Gisler.
Szef lokalnych władz kantonu Valais Mathias Reynard poinformował z kolei, że 50 osób rannych w pożarze zostało przewiezionych do specjalistycznych placówek medycznych poza Szwajcarią.
Tragiczny pożar w Szwajcarii. Służby próbują zidentyfikować ofiary
Prokurator generalna kantonu Valais Beatrice Pilloud poinformowała, że służby obecnie starają się jak najszybciej zidentyfikować ofiary tragicznego pożaru, do którego doszło w czasie imprezy sylwestrowej. - Naszym priorytetem pozostaje identyfikacja zmarłych, aby rodziny mogły rozpocząć proces żałoby - przekazała.
W zdarzeniu zginęło co najmniej 40 osób. Prokurator zaznaczyła, że liczba ta może jeszcze wzrosnąć.
Według wstępnych ustaleń śledczych pożar wywołały najprawdopodobniej zimne ognie umieszczone na butelce od szampana i odpalone zbyt blisko sufitu. Służby prowadzą jednak śledztwo, mające wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia. Sprawdzone ma zostać m.in. to, kiedy w budynku po raz ostatni przeprowadzona była kontrola pożarowa.
Prokuratura poinformowała również, że na tę chwilę nie podjęto decyzji o postawieniu komukolwiek zarzutów związanych z tragicznym pożarem. Niewykluczone jest jednak, wszczęcie śledztwa w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci.