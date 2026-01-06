Tragiczny pożar w Szwajcarii. Właściciele baru wydali oświadczenie

Dawid Szczyrbowski

"Jesteśmy zdruzgotani i przytłoczeni bólem" - czytamy w oświadczeniu wydanym przez właścicieli baru Le Constellation. Pochodząca z Francji para zapewniła, ze będzie współpracować ze szwajcarskimi śledczymi w wyjaśnianiu przyczyn pożaru, w którym zginęło 40 osób. Prokuratura postawiła państwu Moretti łącznie trzy zarzuty.

Tłumy zniczy i kwiatów ustawionych na chodniku oraz bliskiej ulicy, stanowiących miejsce pamięci lub hołdu, widoczne dwie osoby przyglądające się z oddali, w tle góry oraz zabudowania miejskie.
Morze kwiatów i zniczy nieopodal miejsca tragedii. W szwajcarskim barze Le Constellation w noc sylwestrową zmarło 40 osóbFABRICE COFFRINIAFP

W skrócie

  • Właściciele baru w Crans-Montana są zdruzgotani po śmierci 40 osób podczas pożaru w noc sylwestrową. Małżeństwo wydało oświadczenie.
  • Przeciwko właścicielom wszczęto śledztwo dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci oraz zaniedbań związanych z bezpieczeństwem.
  • W tragedii ranni zostali także Polacy, a władze przyznały, że od 2019 r. w barze nie było kontroli pożarowej.
Właściciele baru w szwajcarskim kurorcie Crans-Montana oświadczyli we wtorek, że są "zdruzgotani i przytłoczeni bólem" po śmierci 40 osób.

"Słowa nie są w stanie w pełni opisać tragedii, która rozegrała się tamtej nocy w Le Constellation. Nasze myśli są cały czas skierowane ku ofiarom, ich bliskim, którzy doświadczają tak straszliwej i przedwczesnej żałoby oraz ku tym wszystkim, którzy walczą o swoje życie" - przekazali Jacques i Jessica Moretti w swoim pierwszym publicznym oświadczeniu od czasu wszczęcia przeciwko nim śledztwa.

Obywatele Francji zostali oskarżeni o nieumyślne spowodowanie śmierci, nieumyślne spowodowanie obrażeń ciała i nieumyślne podpalenie w związku z pożarem, który strawił ich bar około godz. 1:30 w Nowy Rok. W środku przebywał wówczas tłum młodych ludzi.

Tragedia w Szwajcarii. Właściciele baru zabrali głos

W oświadczeniu wydanym przez reprezentujących ich prawników, państwo Moretti stwierdzili, że mają "pełne zaufanie do śledczych, którzy wyjaśnią sprawę i odpowiedzą na wszystkie pytania".

    "Zapewniamy o naszej pełnej współpracy i że w żadnym wypadku nie będziemy próbować uchylać się od tych działań" - zaznaczono. Według źródeł bliskich sprawie Jacques Moretti był znany francuskiemu wymiarowi sprawiedliwości z handlu narkotykami. Odbywał karę więzienia w 2005 i 2008 roku.

    Szwajcaria. Tragedia w noc sylwestrową. Polacy wśród rannych

    Większość z 40 ofiar śmiertelnych to nastolatkowie. Najstarsza ofiara miała 39 lat. W pożarze rannych zostało 116 osób. W gronie poszkodowanych znajdują się dwie osoby z polskim obywatelstwem.

    We wtorek rano władze miejskie Crans-Montana przyznały, że od 2019 roku w obiekcie Le Constellation nie przeprowadzono żadnych kontroli bezpieczeństwa pożarowego.

    Po zakończeniu śledztwa prokuratura kantonu Wallis zdecyduje, czy wnieść akt oskarżenia przeciwko parze, czy umorzyć sprawę

    Źródło: AFP

