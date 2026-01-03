W skrócie Szwajcarska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie tragicznego pożaru w barze w Crans-Montana.

W wyniku pożaru śmierć poniosło co najmniej 40 osób, a 119 zostało rannych.

Dochodzenie obejmuje zarzuty wobec dwóch kierowników baru dotyczące niedopełnienia obowiązków oraz nieodpowiedniej reakcji podczas pojawienia się ognia.

Wśród poszkodowanych znajduje się obywatel Polski; MSZ zapewnia mu wsparcie, a w sieci pojawiły się nagrania z pierwszych chwil tragedii.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Szwajcarska prokuratura poinformowała w sobotę, że wszczęła dochodzenie karne przeciwko kobiecie i mężczyźnie - kierownikom baru, w którym w pożarze w Nowy Rok zginęło co najmniej 40 osób.

Prokuratura w kantonie Valais sformułowana przeciwko podejrzanym trzy zarzuty: doprowadzenia do śmierci kilkudziesięciu osób z racji niedopełnienia obowiązków, doprowadzenia do uszczerbku na zdrowiu u ponad 100 poszkodowanych oraz braku odpowiedniej reakcji po pojawieniu się ognia.

Szwajcaria, tragiczny pożar w barze. Nie żyje co najmniej 40 osób

Do pożaru w barze w szwajcarskim kurorcie Crans-Montana doszło w noc sylwestrową. W wyniku zdarzenia zginęło co najmniej 40 osób, a 119 zostało rannych. Wielu z nich trafiło do szpitali w poważnym stanie.

Wśród poszkodowanych znalazł się także jeden obywatel Polski. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór poinformował, że jest on hospitalizowany i "pod opieką rodziny".

"Nasza placówka w Szwajcarii pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami i jest gotowa do udzielenia wszelkiego możliwego wsparcia konsularnego" - dodał Wewiór.

Szwajcaria. Pierwsze chwile po wybuchu ognia. Są nagrania

W sieci pojawiły się nagrania z tragedii w szwajcarskim kurorcie narciarskim. Widać na nich najprawdopodobniej moment, w którym pojawił się ogień oraz pierwsze reakcje znajdujących się tam osób.

Na pierwszym zdjęciu widać kilka osób trzymających w górze butelki szampana z przytwierdzonymi płonącymi zimnymi ogniami oraz coś, co wygląda na płomienie na suficie.

"Przeanalizowaliśmy zdjęcie czterema narzędziami AI i żadne z nich nie wykazało manipulacji przy użyciu sztucznej inteligencji, choć jedno wskazało na edytowanie" - napisał zespół BBC Verify.

Źródło: Reuters, BBC

"Polityczny WF": Wojna na górze. Karol Nawrocki idzie śladem Lecha Kaczyńskiego? INTERIA.PL