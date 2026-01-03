Tragiczny pożar w Szwajcarii. Nowy ruch śledczych, stawiają zarzuty

Dawid Szczyrbowski

Szwajcarska prokuratura stawia zarzuty po pożarze w kurorcie Crans-Montana. Śledczy są zdania, że dwoje kierowników baru nie dopełniło obowiązków, co spowodowało śmierć oraz uszczerbek na zdrowiu wśród wielu uczestników sylwestrowej zabawy. Bilans pożaru jest tragiczny - nie żyje co najmniej 40 osób, a ponad 100 jest rannych.

Grupa policjantów w niebieskich kurtkach patroluje ulicę otoczoną budynkami mieszkalnymi i hotelami, okolica jest zabezpieczona taśmami, w tle widoczne są białe i czerwone namioty.
Pożar w klubie Le Constellation w Szwajcarii. Prokuratorzy postawili zarzuty dwóm osobom. Zdj. z miejsca tragicznych wydarzeń w noc sylwestrowąMAXIME SCHMIDAFP

W skrócie

  • Szwajcarska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie tragicznego pożaru w barze w Crans-Montana.
  • W wyniku pożaru śmierć poniosło co najmniej 40 osób, a 119 zostało rannych.
  • Dochodzenie obejmuje zarzuty wobec dwóch kierowników baru dotyczące niedopełnienia obowiązków oraz nieodpowiedniej reakcji podczas pojawienia się ognia.
  • Wśród poszkodowanych znajduje się obywatel Polski; MSZ zapewnia mu wsparcie, a w sieci pojawiły się nagrania z pierwszych chwil tragedii.
Szwajcarska prokuratura poinformowała w sobotę, że wszczęła dochodzenie karne przeciwko kobiecie i mężczyźnie - kierownikom baru, w którym w pożarze w Nowy Rok zginęło co najmniej 40 osób.

Prokuratura w kantonie Valais sformułowana przeciwko podejrzanym trzy zarzuty: doprowadzenia do śmierci kilkudziesięciu osób z racji niedopełnienia obowiązków, doprowadzenia do uszczerbku na zdrowiu u ponad 100 poszkodowanych oraz braku odpowiedniej reakcji po pojawieniu się ognia.

Szwajcaria, tragiczny pożar w barze. Nie żyje co najmniej 40 osób

Do pożaru w barze w szwajcarskim kurorcie Crans-Montana doszło w noc sylwestrową. W wyniku zdarzenia zginęło co najmniej 40 osób, a 119 zostało rannych. Wielu z nich trafiło do szpitali w poważnym stanie.

Wśród poszkodowanych znalazł się także jeden obywatel Polski. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór poinformował, że jest on hospitalizowany i "pod opieką rodziny".

    "Nasza placówka w Szwajcarii pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami i jest gotowa do udzielenia wszelkiego możliwego wsparcia konsularnego" - dodał Wewiór.

    Szwajcaria. Pierwsze chwile po wybuchu ognia. Są nagrania

    Na pierwszym zdjęciu widać kilka osób trzymających w górze butelki szampana z przytwierdzonymi płonącymi zimnymi ogniami oraz coś, co wygląda na płomienie na suficie.

    "Przeanalizowaliśmy zdjęcie czterema narzędziami AI i żadne z nich nie wykazało manipulacji przy użyciu sztucznej inteligencji, choć jedno wskazało na edytowanie" - napisał zespół BBC Verify.

    Źródło: Reuters, BBC

