Tragiczny pożar w kościele. Media: 35 ofiar

Oprac.: Bartosz Kołodziejczyk Świat

Co najmniej 35 osób nie żyje - informuje agencja Reutera. Egipskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że 55 osób trafiło do szpitali. To efekt pożaru, jaki wybuchł w jednym z kościołów.

Zdjęcie Władze informują o kilkudziesięciu ofiarach / Twitter