W skrócie Przy filipińskim wybrzeżu na statku M/V June Aster wybuchł pożar, w wyniku którego zginęło co najmniej pięć osób, a 87 jest poszukiwanych.

Straż przybrzeżna poinformowała, że uratowano 42 osoby spośród 134 osób, które były na pokładzie statku.

Nie ma informacji, aby wśród pasażerów byli zagraniczni turyści.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Straż przybrzeżna z Filipin poinformowała, że pożar wybuchł w środę na statku M/V June Aster, około 2,2 kilometra od linii brzegowej. Jak dodała, ciała pięciu ofiar śmiertelnych zostały przetransportowane na brzeg.

Filipińskie służby udostępniły na Facebooku nagranie, na którym widać, że statek całkowicie stanął w płomieniach. W sieci pojawiły się ponadto zdjęcia wraku.

Rozwiń

Filipiny. Pożar promu, zginęło pięć osób. Ponad 80 zaginionych

- Na podstawie danych, którymi obecnie dysponujemy, dotyczących 42 uratowanych oraz ofiar śmiertelnych, wciąż brakuje nam 87 osób - powiedziała w czwartek lokalnej stacji radiowej kapitan straży przybrzeżnej Noemi Cayabyab.

Kobieta dodała, że na liście statku figurowały 134 osoby, w tym pasażerowie i załoga. Jak dodała, wśród uratowanych znalazło się 38 pasażerów i czterech członków załogi.

Kilka godzin po wypowiedzi Cayabyab filipińska straż przybrzeżna poinformowała dziennikarzy, że uratowano kolejną osobę, ale jej tożsamość nie została jeszcze potwierdzona.

- Chciałabym wyjaśnić, że są to dane prezentowane na bieżąco i mogą ulec zmianie w miarę trwania akcji poszukiwawczo-ratowniczej - podkreśliła Cayabyab.

Pożar promu na Filipinach. Na pokładzie prawdopodobnie nie było zagranicznych turystów

Kapitan straży przybrzeżnej podkreśliła, że na miejscu zdarzenia trwają działania mające na celu ugaszenie pożaru.

Rozwiń

Agencja AFP poinformowała, że na ten moment nie ma informacji na temat ewentualnych obcokrajowców, którzy mogli płynąć statkiem. Dane z serwisu MarineTraffic wykazały, że statek M/V June Aster wypłynął z Manili.

Dodajmy, że to niejedyny tego typu wypadek na Filipinach w ostatnich miesiącach. W styczniu bowiem trzypokładowy prom przewożący ponad 340 osób zatonął u południowych wybrzeży Filipin, powodując śmierć co najmniej 52 osób.

Wówczas statek M/V Trisha Kerstin 3 zatonął na niemal tej samej trasie, na której w 2023 roku zginęło 31 osób po wybuchu pożaru na pokładzie promu Lady Mary Joy 3.

Źródło: AFP



