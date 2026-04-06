Tragiczny finał wielkanocnej zabawy w Niemczech. Zginęły trzy osoby
Trzy osoby, w tym niemowlę, zginęły w Niemczech przygniecione przez spadające drzewo. Do tragedii doszło w trakcie tradycyjnej zabawy wielkanocnej polegającej na poszukiwaniu pisanek. Do szpitala w ciężkim stanie trafiła również 18-latka.
W skrócie
- W lesie niedaleko Flensburga przewrócone przez silny wiatr drzewo spadło na grupę ludzi, powodując śmierć co najmniej trzech osób i poważne obrażenia u innych.
- Do tragedii doszło w podczas poszukiwania pisanek wielkanocnych, gdy w lesie przebywało około 50 podopiecznych placówki opiekującej się dziećmi i młodzieżą.
- Według Niemieckiej Służby Meteorologicznej na północy prognozowano tego dnia porywy wiatru dochodzące do 80 km/h.
W wyniku wypadku, do którego doszło w lesie niedaleko Flensburga, zginęły co najmniej trzy osoby.
Jak poinformowała policja, z powodu silnych podmuchów wiatru drzewo o wysokości około 30 metrów przewróciło się na grupę ludzi. W wyniku tego wypadku, do którego doszło przed południem, inne osoby odniosły obrażenia, niektóre poważne.
Niemcy. Tragedia podczas wielkanocnej zabawy. Ofiary śmiertelne
Zgodnie z informacjami policji wśród ofiar śmiertelnych znalazła się 16-latka oraz 21-letnia kobieta, które zmarły jeszcze na miejscu wypadku.
Dziesięciomiesięczna córka ofiary śmiertelnej została przetransportowana śmigłowcem do szpitala, gdzie zmarła. Ponadto do szpitala przewieziono 18-latkę z poważnymi obrażeniami.
Do wypadku miało dojść podczas poszukiwania pisanek wielkanocnych. Według policji w lesie przebywało około 50 podopiecznych placówki opieki nad dziećmi i młodzieżą.
W tym czasie, "prawdopodobnie w wyniku silnego wiatru", na grupę spadło nieoczekiwanie drzewo. Cztery osoby zostały pod nim uwięzione.
Wypadek miał miejsce w pobliżu Satrupholm, miejscowości położonej około 15 kilometrów od Flensburga w Szlezwiku-Holsztynie. Według Niemieckiej Służby Meteorologicznej na północy panują burzowe warunki.
Rano służby meteorologiczne prognozowały porywy wiatru o prędkości od 55 do 65 kilometrów na godzinę. W niektórych miejscach na otwartym terenie mogą wystąpić porywy wiatru o prędkości około 80 kilometrów na godzinę.
Alexandra Jarecka, polska redakcja Deutsche Welle
