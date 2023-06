Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek we wiosce Egbu w stanie Kwara w zachodniej części Nigerii.

Tragiczny wypadek w Nigerii. Dziesiątki osób utonęło, wracając z zaślubin

Łódź przewróciła się na rzece Niger we wczesnych godzinach porannych, około trzeciej nad ranem, co sprawiło, że informacje o wypadku zaczęły docierać do społeczności i służb dopiero kilka godzin później.



Do tragedii doszło, gdy ponad 100 osób płynęło z sąsiedniej wioski Egboti w stanie Niger. Wiadomo, że ludzie wracali z ceremonii zaślubin. Na pokładzie znajdowały się nawet rowery, z których ludzie korzystali po zejściu na ląd. Prawdopodobne więc, że drewniana łódź była przeładowana.

Reklama

Z ustaleń służb wynika, że porwały ją rzeczne fale, zniosły na brzeg, po czym uderzyła ona w drzewo. Właśnie to doprowadziło do wypadku, w którym zginęło wiele osób - podaje nigeryjski portal Vanguard.

Wypadek łodzi w Nigerii. Tragiczny bilans

Bilans wypadku jest tragiczny, jednak nie ustalono jeszcze ostatecznej liczby ofiar. Media donoszą o ponad 100 ofiarach. W środę rano portal guardian.ng podał, że policja w najnowszym oświadczeniu potwierdziła śmierć 103 osób.

Rzecznik prasowy komendy w stanie Kwara Okasanmi Ajayi przekazał mediom, że na miejsce wysłano także funkcjonariuszy z okręgowej policji, by pomogli ustalić okoliczności zdarzenia.