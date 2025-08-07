W skrócie Dwóch mężczyzn utonęło jednego dnia w bułgarskim kurorcie Słoneczny Brzeg.

Jedną z ofiar jest 93-letni Polak, który utonął mimo podjętej reanimacji.

Tożsamość drugiego zmarłego, mężczyzny w wieku 60-70 lat, pozostaje nieznana, oba przypadki bada prokuratura.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do pierwszego wypadku doszło około 10 rano w środę. Na plaży w rejonie popularnej dyskoteki Bedrum, ratownik zauważył dryfującego w wodzie bezwładnego mężczyznę. Natychmiast przystąpił do akcji ratunkowej i wyciągnął poszkodowanego na brzeg.

Niestety, mimo szybkiej interwencji ratowników, życia mężczyzny nie udało się uratować. Według wstępnych ustaleń miał około 60-70 lat. Jednak jego tożsamość wciąż pozostaje nieznana. Ciało przewieziono do zakładu medycyny sądowej, a prokuratura wszczęła postępowanie przygotowawcze.

Bułgaria. Tragiczny wypadek w kurorcie Słoneczny Brzeg. Nie żyje 93-letni Polak

Druga tragedia miała miejsce trzy godziny później - w rejonie plaży przed hotelem Four Points w tej samej miejscowości. Ratownik wyciągnął z morza kolejnego mężczyznę, który znajdował się w stanie skrajnego wycieńczenia.

Mimo natychmiastowego udzielenia pomocy medycznej i podjętych prób reanimacji poszkodowany zmarł.

Ustalono, że ofiarą był 93-letni obywatel Polski, przebywający w Bułgarii najprawdopodobniej jako turysta. Również w tej sprawie toczy się postępowanie przygotowawcze, a ciało przekazano do sekcji zwłok.

Źródło: news.bg, bntnews.bg

Pierwsze weto nowego prezydenta? Bogucki w "Graffiti": Nieudolne sidło Polsat News Polsat News