Tragiczny finał wakacji w Bułgarii. Nie żyje 93-letni Polak
Dwóch mężczyzn utonęło w ciągu jednego dnia w popularnym bułgarskim kurorcie Słoneczny Brzeg. Jednym z nich jest 93-letni Polak. Mimo podjętej reanimacji turysty nie udało się uratować.
Do pierwszego wypadku doszło około 10 rano w środę. Na plaży w rejonie popularnej dyskoteki Bedrum, ratownik zauważył dryfującego w wodzie bezwładnego mężczyznę. Natychmiast przystąpił do akcji ratunkowej i wyciągnął poszkodowanego na brzeg.
Niestety, mimo szybkiej interwencji ratowników, życia mężczyzny nie udało się uratować. Według wstępnych ustaleń miał około 60-70 lat. Jednak jego tożsamość wciąż pozostaje nieznana. Ciało przewieziono do zakładu medycyny sądowej, a prokuratura wszczęła postępowanie przygotowawcze.
Bułgaria. Tragiczny wypadek w kurorcie Słoneczny Brzeg. Nie żyje 93-letni Polak
Druga tragedia miała miejsce trzy godziny później - w rejonie plaży przed hotelem Four Points w tej samej miejscowości. Ratownik wyciągnął z morza kolejnego mężczyznę, który znajdował się w stanie skrajnego wycieńczenia.
Mimo natychmiastowego udzielenia pomocy medycznej i podjętych prób reanimacji poszkodowany zmarł.
Ustalono, że ofiarą był 93-letni obywatel Polski, przebywający w Bułgarii najprawdopodobniej jako turysta. Również w tej sprawie toczy się postępowanie przygotowawcze, a ciało przekazano do sekcji zwłok.
