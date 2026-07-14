W skrócie Trzyletni chłopiec zmarł podczas rodzinnych wakacji na Cyprze po upadku z czwartego piętra hotelu w Chlorakas.

Według ustaleń dziecko wyślizgnęło się z rąk ojca, który był z nim i dziadkiem w oczekiwaniu na windę, po czym wypadło przez otwarte okno.

Ojciec chłopca, 37-letni Brytyjczyk, został aresztowany i tymczasowo zatrzymany na osiem dni w związku z oskarżeniem o nieumyślne spowodowanie śmierci.

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Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem w położonym w miejscowości Chlorakas hotelu. Z czwartego piętra wypadł tam trzyletni chłopiec, który tego samego dnia przyjechał na Cypr z rodzicami, siostrą i dziadkami na wakacje. Dziecko nie przeżyło upadku.

Na miejsce wypadku natychmiast wezwano lokalną policję, która rozpoczęła śledztwo. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, w momencie zdarzenia dziecko znajdowało się na rękach ojca, który bawił się z chłopcem w oczekiwaniu na windę. Towarzyszył im dziadek trzylatka.

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Dziecko prawdopodobnie wyślizgnęło się z uścisku ojca i wypadło przez położone obok miejsca, w którym stali, otwarte okno. Dziecko przewieziono karetką do szpitala w Pafos, gdzie lekarze stwierdzili zgon.

Służby przeprowadziły już sekcję zwłok zmarłego chłopca. Jak ustalono, zmarł on na skutek ciężkiego urazu mózgu oraz licznych obrażeń ciała i narządów wewnętrznych, doznanych w wyniku upadku.

Po kilku godzinach od przybycia na miejsce zdarzenia policjanci zatrzymali 37-letniego Brytyjczyka, ojca trzylatka. Sąd okręgowy w Pafos wydał w poniedziałek decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu na osiem dni. Rozprawa została na krótko przerwana ze względu na stan zatrzymanego - wyraźnie roztrzęsionego.

Koszmar w turystycznym raju. Trzylatek wyślizgnął się z rąk ojca

Mężczyzna jest oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci przez lekkomyślne, niedbałe lub niebezpieczne działanie oraz niedopilnowanie obowiązków wynikających ze sprawowania opieki nad inną osobą.

Lokalna policja poinformowała, że w sprawie ciągle trwa postępowanie. Do tej pory przesłuchano pięć osób. Jak podkreślono, los zatrzymanego Brytyjczyka na tym etapie jest niepewny.

Do sprawy odnieśli się także przedstawiciele brytyjskiej służby dyplomatycznej, którzy podkreślili, że są "świadomi" tego incydentu i zapewnili, że rodzinach została objęta pomocą konsularną.

Źródła: Cyprus Mail, Knews





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