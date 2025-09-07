Władze Kanady poinformowały w sobotę, że żołnierz Kanadyjskich Sił Zbrojnych, który zaginął na Łotwie na początku tego tygodnia, został znaleziony martwy.

Chorąży George Hohl został znaleziony w piątek po tym, jak zaginął we wtorek w pobliżu bazy wojskowej Adaži.

Łotwa. Odnaleziono ciało zaginionego kanadyjskiego żołnierza

Hohl był technikiem pojazdów w 408. Dywizjonie Śmigłowców Taktycznych z siedzibą w Edmonton w prowincji Alberta. Na Łotwie służył w Batalionie Lotniczym Wielonarodowej Brygady NATO-Łotwa.

Żandarmeria Wojskowa Kanadyjskich Sił Zbrojnych pomaga władzom łotewskim w badaniu okoliczności śmierci Hohla. Jej przedstawiciel stwierdził w wypowiedzi dla mediów, że "nic nie wskazuje na to, by incydent ten stanowił zwiększone zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych żołnierzy na misjach".

Szef Sztabu Obrony, generał Jennie Carignan, nazwała tę stratę druzgocącą dla całych Kanadyjskich Sił Zbrojnych, zapewniając, że Hohl zostanie zapamiętany za swoją oddaną służbę.

Chorąży brał udział w krajowych operacjach pomocy podczas klęsk żywiołowych, a na Łotwie w operacji REASSURANCE, kanadyjskiego wkładu we wzmocnioną obecność NATO w Europie Wschodniej, ustanowioną po aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku.

W operacji REASSURANCE bierze udział około 2200 kanadyjskich żołnierzy rotacyjnie stacjonujących w państwach bałtyckich.

Wipler w "Graffiti": Mówi się, że prezydent jest mentalnym konfederatą Polsat News Polsat News