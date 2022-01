Informację o śmierci dziewczynki podała stacja BBC. Dziewięciolatka wraz z matką przebywała na wakacjach w Górach Błękitnych w Australii. Zniknęła w czwartek - 13 stycznia.

Australia. Ciało 9-latki w beczce

Przez kilka dni służby analizowały obraz z kamer monitoringu, zabezpieczono też ślady w pobliżu posiadłości, a także przeczesano teren wokół. To przyniosło efekty. - To było dość żmudne zadanie. Doprowadziło jednak do zatrzymania 31-letniego mężczyzny. Został aresztowany w mieszkaniu w centrum Sydney - powiedział w środę 19 stycznia zastępca komisarza David Hudson.



Jak przekazały służby, mężczyzna w jednym ze sklepów na terenie Sydney miał kupić kilka worków z piaskiem oraz paliwo do łodzi motorowej, a następnie udać się nad brzeg pobliskiej rzeki. Z informacji służb wynika, że mimo paliwa łodzi nie udało się odpalić.



To właśnie na brzegu rzeki, wśród zarośli, nad którą miał udać się 31-latek, znaleziono beczkę, a w niej ciało poszukiwanej dziewięciolatki. Jak wskazała policja, dziewczynka miała być wczesniej widziana w pobliżu rzeki, co tylko pomogło śledczym.





Poszukiwania w Australii. Ciało 9-latki w beczce

- Dopóki nie zostanie przeprowadzona sekcja zwłok, nadal nie jesteśmy pewni, co dokładnie się z nią stało. Teraz jesteśmy pewni jedynie tego, że oskarżony jest odpowiedzialny za umieszczenie ciała w beczce i ukrycie jej w busz - podkreślił Hudson.



Wiadomo już, że prawnik 31-latka złożył do sądu informacje o problemach psychicznych swojego klienta. Prokuratura również informuje o pewnych "problemach".



Nie poznamy też szczegółów dotyczących śmierci dziewczynki. Upublicznienia tej informacji nie życzą sobie rodzice ofiary, a zezwala im na to prawo stanowe w Sydney.



