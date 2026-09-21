W skrócie Na plaży w Vouliagmeni doszło do kłótni między 76-latkiem i 82-latkiem w sprawie leżaka, zakończonej bójką.

W wyniku starcia 21-latka została przewieziona do kliniki, a 82-latek po kolejnej bójce doznał zawału serca i zmarł.

Policja zatrzymała 76-latka pod zarzutem doprowadzenia do śmierci, a wobec 21-latki toczy się postępowanie o współudział.

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Niedzielny poranek na malowniczo położonej plaży w Vouliagmeni na południu Grecji nie zwiastował nadchodzącego koszmaru. Chwilę po godz. 9 na miejscu pojawił się 82-letni mężczyzna wraz z żoną. Para zajęła dwa ze znajdujących się tam leżaków.

Wkrótce później na plażę przybył 76-latek z towarzyszącą mu 21-latką. Wskazując na siedziska, przekonywali, że dokonali ich odpłatnej rezerwacji. Po krótkiej chwili to, co wydało się zwyczajnym nieporozumieniem przerodziło się w kłótnię, która doprowadziła do bójki.

Bójka o leżak na plaży w Grecji. 76-latek starł się z 82-latkiem

Znajomy 76-latka przekonywał, że jego kolega nawet "nie dotknął" drugiego uczestnika bójki - to tamten miał go przewrócić na ziemię i zacząć bić. - Wiesz kim jestem? Służę w marynarce - miał - według relacji lokalnych mediów - przestrzegać swojego "rywala" w bójce o leżak 82-latek.

- Panował chaos - nigdy wcześniej nie słyszałam, żeby kobieta tak krzyczała. Byłam świadkiem, jak bito mężczyznę oraz kobietę - mówiła jedna z osób, która widziała incydent na własne oczy.

Ostatecznie w starciu ucierpiała 21-latka, która zabrana została do kliniki znajdującej się przy plaży.

Vouliagmeni. Tragiczny finał nieporozumienia plażowiczów

Po tym, jak partnerka 76-latka została zabrana na badania, mężczyzna wrócił na plażę, by jeszcze raz skonfrontować się z 82-latkiem.

Tym razem to starszy mężczyzna stał się ofiarą. Podczas bójki zasłabł i osunął się na ziemię. Na miejscu pojawili się ratownicy. - Zobaczyliśmy, że prowadzą u niego resuscytację i usłyszeliśmy, jak mówi: "Miałem potrójny bypass" - relacjonowali świadkowie.

82-latek trafił do szpitala w Wuli. Jak się okazało, doznał zawału serca. Jego życia nie udało się uratować.

Drugi z awanturników został zatrzymany w związku z podejrzeniem doprowadzenia do śmierci. Kłopoty ma również towarzysząca mu 21-latka, wobec której toczy się postępowanie o współudział.

Źródło: Proto Thema, Kathimerini



