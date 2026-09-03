Tragiczny finał grzybobrania. Kobiety padły ofiarami niedźwiedzia

Agata Sucharska

Agata Sucharska

Dwie kobiety, które wybrały się na grzyby w Kraju Krasnojarskim, zostały znalezione martwe w tajdze. Według rosyjskich śledczych obrażenia na ich ciałach wskazują, że zostały zaatakowane przez niedźwiedzia. Ciała odnaleziono kilka kilometrów od miejscowości, w której mieszkały.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Dwóch ludzi w ciemnych ubraniach idzie przez gęsty, zielony las z wysokimi drzewami i bujną roślinnością.
Rosyjskie służby poszukiwały zaginionych grzybiarekSłużba ratownicza "Spasatiel" / VKontaktemateriały prasowe

W skrócie

  • W okolicach miejscowości Podtiesowo w Kraju Krasnojarskim znaleziono ciała dwóch kobiet z obrażeniami wskazującymi na atak niedźwiedzia.
  • 31 sierpnia kobiety wyszły do lasu na grzyby i nie wróciły, a ich ciała zostały odnalezione kilka kilometrów od domu.
  • W ostatnim czasie w regionie wielokrotnie odnotowano obecność niedźwiedzi w pobliżu ludzi, a jednego z drapieżników zastrzelono podczas interwencji policji.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Do tragedii doszło w rejonie miejscowości Podtiesowo w Jenisejskim Okręgu Municypalnym w Kraju Krasnojarskim na terytorium Rosji.

Według wstępnych ustaleń 31 sierpnia dwie mieszkanki miejscowości udały się do lasu na grzyby. Tego samego dnia miały wrócić do domu, jednak nie pojawiły się z powrotem. Zaniepokojeni krewni zgłosili ich zaginięcie służbom.

Rosja. Kobiety poszły na grzyby i nie wróciły. Zostały zaatakowane przez niedźwiedzia

W środę w poszukiwaniach uczestniczyli wolontariusze. To oni odnaleźli ciała kobiet w lesie, około trzech-czterech kilometrów od Podtiesowa.

Regionalny oddział Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej przekazał, że na ciałach kobiet znajdowały się obrażenia wskazujące na atak dzikiego zwierzęcia.

Zobacz również:

Władze Piwnicznej-Zdroju wydały komunikat. Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Małopolskie

Niedźwiedzie pojawiły się w kolejnym mieście. Pilny apel władz

Alicja Krause
Alicja Krause

"Do służb wpłynęło zgłoszenie o odnalezieniu w kompleksie leśnym w okolicach miejscowości Podtiesowo ciał dwóch kobiet bez oznak życia, z obrażeniami wskazującymi na atak niedźwiedzia" - poinformowano.

W sprawie prowadzone są czynności sprawdzające. Śledczy zarządzili również badania sądowo-lekarskie, które mają pozwolić dokładnie ustalić przyczynę śmierci obu kobiet.

Ataki niedźwiedzi w Kraju Krasnojarskim. Zwierzęta podchodzą pod domy

To niejedyne niebezpieczne spotkania z niedźwiedziami odnotowane ostatnio w Kraju Krasnojarskim. Pod koniec sierpnia tylko w Jenisejskim Okręgu Municypalnym zwierzęta pojawiły się w pobliżu ludzi co najmniej czterokrotnie.

W miejscowości Małobiełaja niedźwiedź próbował dostać się do domu, a jednego z drapieżników widziano także w samym Podtiesowie. Z kolei 2 września w miejscowości Pirowskoje niedźwiedź przedostał się na teren posesji. Na miejsce wezwano policję, a agresywne zwierzę zostało zastrzelone przez funkcjonariusza.

Zobacz również:

Japonia instaluje kamery w lasach. Obawiają się ataków niedźwiedzi
Świat

Seria śmiertelnych ataków w japońskich lasach. Rząd ma plan, będą ich setki

Dorota Hilger
Dorota Hilger


"Polityczny WF": Konfederacja czuje, że będzie rządzić. "Wchodzimy na grząski grunt" INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze