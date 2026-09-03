W skrócie W okolicach miejscowości Podtiesowo w Kraju Krasnojarskim znaleziono ciała dwóch kobiet z obrażeniami wskazującymi na atak niedźwiedzia.

31 sierpnia kobiety wyszły do lasu na grzyby i nie wróciły, a ich ciała zostały odnalezione kilka kilometrów od domu.

W ostatnim czasie w regionie wielokrotnie odnotowano obecność niedźwiedzi w pobliżu ludzi, a jednego z drapieżników zastrzelono podczas interwencji policji.

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Do tragedii doszło w rejonie miejscowości Podtiesowo w Jenisejskim Okręgu Municypalnym w Kraju Krasnojarskim na terytorium Rosji.

Według wstępnych ustaleń 31 sierpnia dwie mieszkanki miejscowości udały się do lasu na grzyby. Tego samego dnia miały wrócić do domu, jednak nie pojawiły się z powrotem. Zaniepokojeni krewni zgłosili ich zaginięcie służbom.

Rosja. Kobiety poszły na grzyby i nie wróciły. Zostały zaatakowane przez niedźwiedzia

W środę w poszukiwaniach uczestniczyli wolontariusze. To oni odnaleźli ciała kobiet w lesie, około trzech-czterech kilometrów od Podtiesowa.

Regionalny oddział Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej przekazał, że na ciałach kobiet znajdowały się obrażenia wskazujące na atak dzikiego zwierzęcia.

"Do służb wpłynęło zgłoszenie o odnalezieniu w kompleksie leśnym w okolicach miejscowości Podtiesowo ciał dwóch kobiet bez oznak życia, z obrażeniami wskazującymi na atak niedźwiedzia" - poinformowano.

W sprawie prowadzone są czynności sprawdzające. Śledczy zarządzili również badania sądowo-lekarskie, które mają pozwolić dokładnie ustalić przyczynę śmierci obu kobiet.

Ataki niedźwiedzi w Kraju Krasnojarskim. Zwierzęta podchodzą pod domy

To niejedyne niebezpieczne spotkania z niedźwiedziami odnotowane ostatnio w Kraju Krasnojarskim. Pod koniec sierpnia tylko w Jenisejskim Okręgu Municypalnym zwierzęta pojawiły się w pobliżu ludzi co najmniej czterokrotnie.

W miejscowości Małobiełaja niedźwiedź próbował dostać się do domu, a jednego z drapieżników widziano także w samym Podtiesowie. Z kolei 2 września w miejscowości Pirowskoje niedźwiedź przedostał się na teren posesji. Na miejsce wezwano policję, a agresywne zwierzę zostało zastrzelone przez funkcjonariusza.



