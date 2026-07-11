W skrócie W wyniku dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 4300 osób, co oznacza wzrost w stosunku do wcześniejszych danych.

Ponad 19 tys. osób przebywa w zaimprowizowanych obozach, którym zapewniana jest opieka medyczna i żywność.

Według wstępnych danych NASA uszkodzonych lub zniszczonych zostało około 58 tys. budynków, natomiast władze Wenezueli informują o niższych liczbach.

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Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Jorge Rodriguez - brat tymczasowej przywódczyni Delcy Rodriguez - oszacował liczbę ofiar na 4333. Liczba rannych wynosi natomiast 16 740 osób.

W poprzednim komunikacie, który opublikowano w piątek, przekazano, że liczba ofiar wynosi 4118 osób.

Trzęsienie ziemi w Wenezueli. Tysiące ofiar, prawie 20 tys. ewakuowanych

Władze przekazały też, że na stadionach, placach i chodnikach powstały obozy dla bezdomnych rodzin. Według Rodrigueza w obozach tych obecnie mieszka ponad 19 tys. osób.

Wenezuelscy i zagraniczni wolontariusze zapewniają opiekę medyczną w namiotach rozstawionych na otwartej przestrzeni i rozdają żywność. Rodriguez nie podał, ile osób zaginionych pod gruzami budynków nadal nie zostało odnalezionych.

Dziesiątki tysięcy budynków zniszczone w Wenezueli

24 czerwca trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,2 i 7,5 nawiedziły Caracas i nadmorski stan La Guaira, obracając w gruzy całe wieżowce.

NASA, powołując się na zdjęcia satelitarne, poinformowała, że w wyniku dwóch trzęsień ziemi, które nawiedziły Wenezuelę, uszkodzonych lub zniszczonych zostało około 58 tysięcy budynków. Z raportu wynika jednak, że jest to "szybka, wstępna ocena" i dane nie zostały potwierdzone w warunkach terenowych.

Dane te są znacznie wyższe od tych, które przekazał rząd Wenezueli. Ze słów przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Jorge'a Rodrigueza wynikało bowiem, że uszkodzonych zostało 855 budynków, a 189 z nich się zawaliło.

Władze Wenezueli poinformowały, że w sumie do kraju przybyło około 2,7 tys. ratowników z zagranicy. Tymczasem wielu Wenezuelczyków skarży się na niedobór ciężkiego sprzętu i opieszałość państwowych służb.

Źródła: Reuters, AFP





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