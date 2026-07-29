Tragiczny bilans trzęsienia ziemi w Japonii. Trwa wyścig z czasem
Co najmniej 13 osób zginęło w trzęsieniu ziemi, które we wtorek nawiedziło prefekturę Kumamoto na wyspie Kiusiu na południowym zachodzie Japonii - przekazała w środę premier Sanae Takaichi. W wyniku wstrząsów o magnitudzie 7,1 rannych zostało około 100 osób, trwają poszukiwania zaginionych. - Czas ma kluczowe znaczenie - podkreśliła szefowa japońskiego rządu.
W skrócie
- Co najmniej 13 osób zginęło, a około 100 zostało rannych w wyniku trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,1, które nawiedziło Japonię.
- W miejscowości Kashima częściowo zawaliło się centrum handlowe Aeon, a w fabryce papieru w mieście Yatsushiro runął komin.
- Ponad 260 tysiącom mieszkańców wydano zalecenia ewakuacji, a około 37 tysięcy gospodarstw pozostaje bez prądu.
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Według stanu na godzinę 8.30 (godz. 1.30 w Polsce) potwierdzono 13 ofiar trzęsienia ziemi w Japonii, a także rozległe zniszczenia, w tym zawalenia budynków, pożary i uszkodzenia dróg - poinformowała szefowa japońskiego rządu Sanae Takaichi.
- Składam szczere kondolencje rodzinom ofiar i wyrazy współczucia poszkodowanym - dodała Takaichi.
Wcześniej media informowały o śmierci co najmniej trzech osób.
Japonia: Silne trzęsienie ziemi. Trwają poszukiwania zaginionych
Trzęsienie o magnitudzie 7,1 nawiedziło we wtorek prefekturę Kumamoto. Główne wstrząsy wystąpiły tuż przed godz. 16.30 czasu lokalnego (godz. 9.30 w Polsce).
W akcji ratunkowej, w której uczestniczy ponad 3,6 tys. żołnierzy, strażaków i policjantów, trwa wyścig z czasem.
Takaichi podziękowała służbom za prowadzoną bez przerwy akcję i zapewniła, że rząd robi "wszystko, co w jego mocy", by dostarczyć do schronisk żywność, wodę, generatory prądu i klimatyzatory z powodu panujących upałów.
Władze wydały zalecenia ewakuacji dla ponad 260 tys. mieszkańców, a blisko 37 tys. gospodarstw pozostaje bez prądu. Do lokalnych szpitali trafiło około 100 rannych.
Trzęsienie ziemi w Japonii. Zawaliło się centrum handlowe
Najpoważniejsze zniszczenia odnotowano w miejscowości Kashima, gdzie częściowo zawaliło się centrum handlowe Aeon, grzebiąc pod gruzami ludzi. Według doniesień, po ewakuacji klientów doszło tam do eksplozji, prawdopodobnie spowodowanej wyciekiem gazu. Wcześniej media informowały o co najmniej dwóch ofiarach śmiertelnych i uratowano osiem osób. Ze względu na ryzyko wtórnych zniszczeń akcja poszukiwawcza jest trudna. Władze wciąż ustalają liczbę zaginionych.
Poważne straty odnotowano również w fabryce papieru Nippon Paper w mieście Yatsushiro, gdzie runął wysoki komin. Agencja Kyodo poinformowała o wyciągnięciu spod gruzów dwóch osób, u których stwierdzono zatrzymanie pracy serca. Według lokalnych urzędników los dziewięciu pracowników pozostaje nieznany, trwa intensywna akcja ratunkowa.
Ponadto w samym mieście Yatsushiro zginęła jedna osoba w wyniku zawalenia się domu.
Japonia położona jest w tzw. Pacyficznym Pierścieniu Ognia, czyli strefie częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych, która otacza Ocean Spokojny. Ze względu na swoje położenie na styku płyt tektonicznych Japonia jest jednym z najbardziej aktywnych sejsmicznie państw na świecie - rejestruje się tam ok. 20 proc. wszystkich wstrząsów o magnitudzie powyżej 6, a odczuwalne wstrząsy występują średnio co pięć minut, co daje nawet dwa tysiące takich zjawisk rocznie.