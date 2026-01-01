W skrócie Sylwester w Holandii przebiegał burzliwie - doszło do śmiertelnych wypadków i licznych pożarów.

Służby ratunkowe były atakowane, łamano zakaz fajerwerków.

W Szwajcarii doszło do eksplozji w kurorcie narciarskim. Zginęło co najmniej 10 osób.

Tragicznie zakończyły się obchody sylwestra w Szwajcarii, gdzie w kurorcie narciarskim Crans-Montana na południu kraju doszło do eksplozji.

Jak podały media, przyczyną zdarzenia mogło być użycie materiałów pirotechnicznych w jednym z barów.

Według kilku źródeł, na które powołał się portal Rhonefm, w środku nocy doszło do jednej lub kilku eksplozji, na skutek czego wybuchł pożar. Według wstępnych danych wybuch nastąpił w barze La Constellation.

Eksplozja w kurorcie narciarskim w Szwajcarii

W celu przetransportowania rannych zmobilizowano kilka śmigłowców. Jeden ze świadków powiedział portalowi, że z miasta Sion wysłano "niesprecyzowaną liczbę" karetek pogotowia.

Sky News donosi, że ofiar śmiertelnych jest co najmniej 10, a 10 kolejnych osób odniosło obrażenia.

Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Obszar jest całkowicie zamknięty, nad strefą obowiązuje zakaz lotów.

Wypadki i zamieszki w Holandii

Tegoroczna noc sylwestrowa w Holandii okazała się wyjątkowo dramatyczna. W różnych częściach kraju doszło do śmiertelnych wypadków związanych z użyciem fajerwerków, m.in. w Nijmegen i Aalsmeer. Policja bada, czy używany materiał pirotechniczny był legalny.

W Bergen nad Morzem Północnym śmierć poniosło dziecko potrącone przez samochód.

Jednym z najpoważniejszych zdarzeń był ogromny pożar zabytkowego kościoła w Amsterdamie - Vondelkerk, który od lat 70. XX wieku przestał pełnić funkcję świątyni katolickiej i stał się miejscem wielu koncertów oraz spotkań. Zabytku nie udało się uratować.

Holandia. Tragiczny bilans sylwestrowej nocy

W całym kraju odnotowano liczne pożary budynków mieszkalnych, garaży i obiektów publicznych, w tym hal sportowych i domów jednorodzinnych. W kilku przypadkach eksplodowały składowane fajerwerki, co dodatkowo utrudniało akcje ratunkowe.

Tysiące zgłoszeń sprawiły, że numer alarmowy 112 był przeciążony - władze apelowały o dzwonienie wyłącznie w sytuacjach zagrożenia życia.

Szczególne zaniepokojenie wzbudziła skala przemocy wobec służb. Policjanci, strażacy i ratownicy medyczni byli obrzucani fajerwerkami, kamieniami, a w Bredzie w dzielnicy Tuinzigt użyto koktajli Mołotowa.

Związek zawodowy policji określił sylwestrową noc jako jedną z najbardziej brutalnych w ostatnich latach.

