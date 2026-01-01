Tragiczny bilans sylwestra w europejskich krajach. Eksplozja, śmierć, zamieszki
Co najmniej 10 osób zginęło w eksplozji, do której doszło w sylwestrową noc w Szwajcarii. Są też ranni. Wybuch miał miejsce w narciarskim kurorcie. Trwa akcja ratunkowa. Śmiertelne wypadki, liczne pożary i zamieszki - to z kolei tragiczny bilans świętowania sylwestra w Holandii.
W skrócie
- Sylwester w Holandii przebiegał burzliwie - doszło do śmiertelnych wypadków i licznych pożarów.
- Służby ratunkowe były atakowane, łamano zakaz fajerwerków.
- W Szwajcarii doszło do eksplozji w kurorcie narciarskim. Zginęło co najmniej 10 osób.
Tragicznie zakończyły się obchody sylwestra w Szwajcarii, gdzie w kurorcie narciarskim Crans-Montana na południu kraju doszło do eksplozji.
Jak podały media, przyczyną zdarzenia mogło być użycie materiałów pirotechnicznych w jednym z barów.
Według kilku źródeł, na które powołał się portal Rhonefm, w środku nocy doszło do jednej lub kilku eksplozji, na skutek czego wybuchł pożar. Według wstępnych danych wybuch nastąpił w barze La Constellation.
Eksplozja w kurorcie narciarskim w Szwajcarii
W celu przetransportowania rannych zmobilizowano kilka śmigłowców. Jeden ze świadków powiedział portalowi, że z miasta Sion wysłano "niesprecyzowaną liczbę" karetek pogotowia.
Sky News donosi, że ofiar śmiertelnych jest co najmniej 10, a 10 kolejnych osób odniosło obrażenia.
Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Obszar jest całkowicie zamknięty, nad strefą obowiązuje zakaz lotów.
Wypadki i zamieszki w Holandii
Tegoroczna noc sylwestrowa w Holandii okazała się wyjątkowo dramatyczna. W różnych częściach kraju doszło do śmiertelnych wypadków związanych z użyciem fajerwerków, m.in. w Nijmegen i Aalsmeer. Policja bada, czy używany materiał pirotechniczny był legalny.
W Bergen nad Morzem Północnym śmierć poniosło dziecko potrącone przez samochód.
Jednym z najpoważniejszych zdarzeń był ogromny pożar zabytkowego kościoła w Amsterdamie - Vondelkerk, który od lat 70. XX wieku przestał pełnić funkcję świątyni katolickiej i stał się miejscem wielu koncertów oraz spotkań. Zabytku nie udało się uratować.
Holandia. Tragiczny bilans sylwestrowej nocy
W całym kraju odnotowano liczne pożary budynków mieszkalnych, garaży i obiektów publicznych, w tym hal sportowych i domów jednorodzinnych. W kilku przypadkach eksplodowały składowane fajerwerki, co dodatkowo utrudniało akcje ratunkowe.
Tysiące zgłoszeń sprawiły, że numer alarmowy 112 był przeciążony - władze apelowały o dzwonienie wyłącznie w sytuacjach zagrożenia życia.
Szczególne zaniepokojenie wzbudziła skala przemocy wobec służb. Policjanci, strażacy i ratownicy medyczni byli obrzucani fajerwerkami, kamieniami, a w Bredzie w dzielnicy Tuinzigt użyto koktajli Mołotowa.
Związek zawodowy policji określił sylwestrową noc jako jedną z najbardziej brutalnych w ostatnich latach.