Tragiczny bilans sylwestra w europejskich krajach. Eksplozja, śmierć, zamieszki

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Aktualizacja

Co najmniej 10 osób zginęło w eksplozji, do której doszło w sylwestrową noc w Szwajcarii. Są też ranni. Wybuch miał miejsce w narciarskim kurorcie. Trwa akcja ratunkowa. Śmiertelne wypadki, liczne pożary i zamieszki - to z kolei tragiczny bilans świętowania sylwestra w Holandii.

Fajerwerki rozbłyskające na ciemnym niebie zestawione z satelitarnym zdjęciem górskiego regionu z wyraźnie zaznaczonymi granicami obszaru Crans-Montana.
Holandia i Szwajcaria - tragiczne doniesienia po sylwestrowej nocyNICOLAS ECONOMOUAFP

W skrócie

  • Sylwester w Holandii przebiegał burzliwie - doszło do śmiertelnych wypadków i licznych pożarów.
  • Służby ratunkowe były atakowane, łamano zakaz fajerwerków.
  • W Szwajcarii doszło do eksplozji w kurorcie narciarskim. Zginęło co najmniej 10 osób.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Tragicznie zakończyły się obchody sylwestra w Szwajcarii, gdzie w kurorcie narciarskim Crans-Montana na południu kraju doszło do eksplozji.

Jak podały media, przyczyną zdarzenia mogło być użycie materiałów pirotechnicznych w jednym z barów.

Według kilku źródeł, na które powołał się portal Rhonefm, w środku nocy doszło do jednej lub kilku eksplozji, na skutek czego wybuchł pożar. Według wstępnych danych wybuch nastąpił w barze La Constellation.

Eksplozja w kurorcie narciarskim w Szwajcarii

W celu przetransportowania rannych zmobilizowano kilka śmigłowców. Jeden ze świadków powiedział portalowi, że z miasta Sion wysłano "niesprecyzowaną liczbę" karetek pogotowia.

Sky News donosi, że ofiar śmiertelnych jest co najmniej 10, a 10 kolejnych osób odniosło obrażenia.

Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Obszar jest całkowicie zamknięty, nad strefą obowiązuje zakaz lotów.

Wypadki i zamieszki w Holandii

Tegoroczna noc sylwestrowa w Holandii okazała się wyjątkowo dramatyczna. W różnych częściach kraju doszło do śmiertelnych wypadków związanych z użyciem fajerwerków, m.in. w Nijmegen i Aalsmeer. Policja bada, czy używany materiał pirotechniczny był legalny.

Zobacz również:

Holandia. Samochód wjechał w tłum podczas parady w Nunspeet. Są ranni
Świat

Samochód wjechał w tłum podczas parady w Holandii. Są ranni, służby w akcji

Dorota Hilger
Dorota Hilger

    W Bergen nad Morzem Północnym śmierć poniosło dziecko potrącone przez samochód.

    Jednym z najpoważniejszych zdarzeń był ogromny pożar zabytkowego kościoła w Amsterdamie - Vondelkerk, który od lat 70. XX wieku przestał pełnić funkcję świątyni katolickiej i stał się miejscem wielu koncertów oraz spotkań. Zabytku nie udało się uratować.

    Holandia. Tragiczny bilans sylwestrowej nocy

    W całym kraju odnotowano liczne pożary budynków mieszkalnych, garaży i obiektów publicznych, w tym hal sportowych i domów jednorodzinnych. W kilku przypadkach eksplodowały składowane fajerwerki, co dodatkowo utrudniało akcje ratunkowe.

    Tysiące zgłoszeń sprawiły, że numer alarmowy 112 był przeciążony - władze apelowały o dzwonienie wyłącznie w sytuacjach zagrożenia życia.

    Szczególne zaniepokojenie wzbudziła skala przemocy wobec służb. Policjanci, strażacy i ratownicy medyczni byli obrzucani fajerwerkami, kamieniami, a w Bredzie w dzielnicy Tuinzigt użyto koktajli Mołotowa.

    Związek zawodowy policji określił sylwestrową noc jako jedną z najbardziej brutalnych w ostatnich latach.

    Zobacz również:

    Niemcy zaopatrują się w wyroby pirotechniczne w Polsce (zdj. ilustracyjne)
    Polska

    Niemcy masowo przyjeżdżają do Polski. "Akt oporu wobec państwa"

    Ustawa o statusie osoby najbliższej. Szefernaker: Furtka do adopcji dzieci przez pary homoseksualnePolsat NewsPolsat News

    Najnowsze