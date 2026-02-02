W skrócie Ponad 110 osób zmarło w USA od początku stycznia wskutek ekstremalnych mrozów i "bombowego cyklonu".

Na Florydzie doszło do nietypowych zjawisk, takich jak spadające z drzew legwany i zagrożenie dla upraw truskawek oraz cytrusów.

W wielu stanach odnotowano ujemne temperatury, chaos komunikacyjny, odwołane loty, liczne kolizje oraz przerwy w dostawach prądu.

Jak podała agencja AP, ostrzeżeniami przed zimnem objęto około 150 mln osób, a temperatura odczuwalna na południu USA spadła do około 0 st. C i wartości poniżej zera.

Cyklon przyniósł intensywne opady śniegu, tysiące odwołanych lotów oraz nietypowe zjawiska na południu kraju, w tym spadające z drzew legwany na Florydzie. W takich warunkach zwierzęta te zapadają w odrętwienie i mogą ginąć po dłuższej ekspozycji na mróz. Niska temperatura zagroziła także uprawom truskawek i cytrusów.

Floryda. Mieszkańcy USA od dekad nie widzieli takiej zimy

- To nie tylko drzewo pomarańczowe pokryte soplami. Tu nie chodzi o pomarańcze, którym jest trochę zimno... Próbujemy utrzymać lata pracy całej rodziny przy plantacji podczas mrozów, do których Floryda nie jest przyzwyczajona - mówiła jedna z plantatorek w rozmowie z reporterami WPTV.

Dla tej części Stanów Zjednoczonych - znajdującej się w klimacie subtropikalnym i tropikalnym - taka zima to wręcz wydarzenie historyczne.

W południowej Florydzie odnotowano najzimniejsze masy powietrza od grudnia 1989 r. - poinformował Peter Mullinax z federalnego centrum prognoz pogody w College Park.W rejonie Tampa-St. Petersburg pojawiły się przelotne opady śniegu, a temperatury spadły do ok. -4 st. C.

"Bombowy cyklon" w USA. Padają rekordy temperatur, utrudnienia w komunikacji

Bombowy cyklon przyniósł w rejonie Charlotte w Karolinie Północnej niemal 30 cm śniegu, co było jednym z pięciu największych opadów w historii miasta.

- To z pewnością imponujące uderzenie zimna, a na południu padają dzienne rekordy temperatur - powiedział Mullinax.

Według serwisu WPTV w Fort Pierce pobito ponad 100-letni rekord niskiej temperatury, którą odnotowano pierwszego dnia lutego. "Chociaż nie jest to najzimniejsze powietrze w historii, to najzimniejszy lutowy dzień dla części naszego regionu" - wyjaśniono.

W weekend w USA odwołano ponad 2,8 tys. lotów, a w niedzielę kolejne 1,5 tys., z czego około 800 dotyczyło lotniska w Charlotte. Na autostradach Karoliny Północnej doszło do ponad tysiąca kolizji i dwóch śmiertelnych wypadków. - Nie będziemy nigdzie jechać, jest zbyt "grubo", bym czuł się bezpiecznie z rodziną - powiedział mieszkaniec okolic Greenville.

Meteorolodzy ostrzegali, że ponad 200 mln Amerykanów doświadczy temperatur poniżej zera przez większość weekendu, z odczuwalnymi wartościami mogącymi doprowadzić do szybkiego odmrożenia odsłoniętej skóry.

Ekstremalne warunki pogodowe w Stanach Zjednoczonych. "Najgorsza zima od 1994 roku"

W regionach środkowych i północnych (np. Minnesota, Dakota) prognozuje się temperatury znacznie poniżej zera, z odczuwalnymi wartościami nawet do -20 st. C lub jeszcze mniej w nocy, co jest efektem masy arktycznego powietrza zalegającej nad dużą częścią kraju.

W Tennessee i Missisipi blisko 97 tys. odbiorców wciąż pozostaje bez prądu, a na Florydzie kolejne 29 tys. Władze Missisipi określiły obecną sytuację jako najgorszą zimę od 1994 r., uruchomiono centra ogrzewania i pomoc Gwardii Narodowej.

Usuwanie śniegu z ulic stanów Karoliny Południowej i Północnej może potrwać jeszcze przez kilka dni. Meteorolodzy ostrzegają, że na początku tygodnia możliwe są kolejne opady śniegu w dolinie Ohio, na środkowym Atlantyku oraz lokalnie w rejonie Waszyngtonu i Nowego Jorku.

