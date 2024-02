Walencja. Poszukiwania zaginionych po pożarze

Na skutek pożaru zmarły co najmniej cztery osoby. 15 osób, w tym sześcioro strażaków i dziecko zostało rannych. Ich życie nie jest zagrożne - podaje BBC.

W piątek Maria José Catala, burmistrz Walencji przekazała, że służby wciąż poszukują od dziewięciu do 15 osób. Przedstawicielka lokalnej władzy Pilar Bernabe przekazała, że liczba osób zaginionych jest ciężka do określenia ze względu na to, że budynek zamieszkiwali nie tylko obywatele Hiszpanii.