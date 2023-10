Associated Press podało, że bojownicy z Hamasu otworzyli ogień do setek młodych ludzi bawiących się na festiwalu muzycznym w pobliżu kibucu Reim . Haaretz, jedna z największych izraelskich gazet, opisała scenę jako "masakrę" i "pole bitwy". Według gazety terroryści na motocyklach wjechali w tłum "otwierając ogień" .

"Na całej drodze leżeli młodzi ludzie"

- Zdecydowałam, że pójdę do tych żołnierzy. Ciągle wokół byli terroryści, więc szłam z uniesionymi rękoma, żeby wiedzieli, że to ja i że nie jestem terrorystą. Później ktoś wsadził mnie do samochodu. Byłam pierwszą osobą, która wydostała się stamtąd. Innym zajęło to jeszcze dwie albo trzy godziny (...) wszędzie umierali ludzie, na całej drodze, młodzi ludzie, bo to festiwal dla młodych ludzi - powiedziała.