Tragiczne zderzenie szybowców w słowackich górach. Nie żyje Polak

Polski pilot zginął w niedzielę w wyniku zderzenia dwóch szybowców nad górą Borisov w paśmie Wielkiej Fatry - poinformowała policja w Żylinie. Na pokładzie jednej z maszyn znajdował się także obywatel Czech, który doznał obrażeń głowy. Drugi szybowiec pilotował Austriak, który nie odniósł on obrażeń.

