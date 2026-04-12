Tragiczne zderzenie szybowców w słowackich górach. Nie żyje Polak
Polski pilot zginął w niedzielę w wyniku zderzenia dwóch szybowców nad górą Borisov w paśmie Wielkiej Fatry - poinformowała policja w Żylinie. Na pokładzie jednej z maszyn znajdował się także obywatel Czech, który doznał obrażeń głowy. Drugi szybowiec pilotował Austriak, który nie odniósł on obrażeń.
Na miejsce zdarzenia, które znajduje się w trudno dostępnym górskim terenie, przyleciała ekipa ratownicza z bazy śmigłowców Air Transport-Europe (ATE) w Bańskiej Bystrzycy.
Jej rzeczniczka Zuzana Hopjakova poinformowała agencję TASR, że obywatel Czech odniósł obrażenia głowy i kończyn dolnych, ale był przytomny, podczas gdy drugi mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.
Piloci brali udział w międzynarodowych zawodach szybowcowych FCC, które rozpoczęły się w niedzielę na lotnisku w Prievidzy koło Trencina.
Uczestniczy w nich kilkudziesięciu pilotów szybowcowych z różnych krajów, a zaplanowane były do 23 kwietnia.
Szef operacji lotniczych lotniska Lubosz Janoszik powiedział, że po wypadku niedzielne konkurencje zostały odwołane.