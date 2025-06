Do wypadku doszło w popularnym wśród turystów regionie Kilimandżaro. To właśnie tam znajduje się najwyższy szczyt Afryki . Nie ma jednak informacji o poszkodowanych w zdarzeniu obcokrajowcach.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podała, że oficjalne statystyki Tanzanii odnotowują rocznie ponad 3 tys. ofiar śmiertelnych na drogach, ale szacuje się, że rzeczywista liczba zabitych mieści się w przedziale od 13 do 19 tysięcy. Oznacza to, że jest to jeden z najniebezpieczniejszych państw pod względem ruchu drogowego na świecie.