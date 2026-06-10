W skrócie Liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi na Filipinach wzrosła do 46, a kilkaset osób zostało rannych.

Wstrząsy o magnitudzie 7,8 i seria wstrząsów wtórnych szczególnie dotknęły południową część kraju, powodując osuwiska i zawalenia budynków.

Epicentrum trzęsienia znajdowało się na morzu w pobliżu General Santos City, a lokalne władze ostrzegały przed możliwym tsunami.

Zniszczeniu uległo 18 mostów, 41 dróg, 238 obiektów użyteczności publicznej oraz około trzy tysiące domów.

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Ostatnie informacje na temat liczby ofiar, podane przez lokalne władze, mówiły o 45 zmarłych i 17 zaginionych. Większość osób straciła życie w zawalonych budynkach i osuwiskach.

W środę ratownicy dotarli do kolejnego ciała, należącego do pracownika supermarketu w General Santos City. Mężczyzna znalazł się w tym rejonie mimo zagrożenia wstrząsami wtórnymi.

Michelle Chua ze służb ratunkowych wyjaśniła w rozmowie z AFP, że początkowo sprzęt wykrywający życie wskazywał na słaby puls. - Kiedy udało nam się dotrzeć do ciała, uwięzionego między dwoma belkami, nie było już oznak życia - przekazała.

Filipiny. Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi

Do tragicznego trzęsienia ziemi na Filipinach doszło w poniedziałek. Pierwszy ze wstrząsów osiągnął magnitudę na poziomie 7,8. Po około dwóch godzinach doszło do serii wstrząsów wtórnych o sile 6,5.

Epicentrum trzęsienia znajdowało się na morzu, w pobliżu General Santos, miasta liczącego około 720 tys. mieszkańców w południowym regionie wyspy Mindanao.

W związku z ryzykiem wystąpienia tsunami władze zaapelowały do mieszkańców o przeniesienie się na wyżej położone tereny. Według szacunkowych danych katastrofa dotknęła nawet 150 tys. osób.

Dramatyczna akcja ratunkowa na Filipinach. Co najmniej kilkuset rannych

Najnowsze informacje płynące z Filipin mówią o kilkuset osobach rannych, jednak dokładna liczba jest trudna do oszacowania, a w wielu regionach wciąż trwa akcja ratunkowa. W wyniku trzęsienia doszło również do poważnych uszkodzeń infrastruktury, które odcięły część obszarów kraju.

Agencja Anadolu, powołując się na słowa lokalnych urzędników, podała, że do tej pory odnotowano zniszczenia 18 mostów, 41 dróg i 238 obiektów użyteczności publicznej. Wstrząsy uszkodziły także ok. trzy tysiące domów.

Źródła: AFP, Anadolu





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