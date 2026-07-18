Do zdarzenia doszło w dolinie Binntal, na łące położonej na wysokości 2500 m n.p.m.

Gdy rozpętała się burza, owce zbiły się w ciasne stado na zamkniętym terenie.

Szwajcaria. 97 owiec zginęło w wyniku uderzenia pioruna

- W przeszłości owce nie były zamykane w zagrodach, jednak obecnie jest to konieczne, by chronić je przed atakami wilków - powiedział portalowi Swiss Info Kilian Schnydrig, poszkodowany hodowca owiec.

Służby musiały zwieźć zabite zwierzęta helikopterem.

Od kilku dni przez Szwajcarię przetaczają się gwałtowne burze, który zakończyły długą falę upałów. Służba meteorologiczna SRF Meteo zarejestrowała w czwartek 26 tys. uderzeń piorunów - powiadomiła dpa.





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