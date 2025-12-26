W San Diego zginął 64-letni mężczyzna, na którego spadło drzewo, a w miejscowości Redding 74-latek nie zdołał wydostać się z samochodu we wzbierającej wodzie. Trzecia ofiara śmiertelna to starsza kobieta w hrabstwie Mendocino, którą oceaniczna fala strąciła z nabrzeżnej skały i porwała do wody - poinformowała policja.

Burze i ulewy przyniosły opady sięgające 270 mm. Koło San Jose odnotowano prędkość wiatru na poziomie ponad 160 km/godz. Deszcze mają utrzymywać się do piątkowego wieczoru.

Powodzie w Kalifornii. Ostrzeżenia o możliwej ewakuacji

W części narażonych terenów do piątkowego popołudnia (czasu lokalnego) przedłużono ostrzeżenia o możliwej ewakuacji mieszkańców.

Amerykańskie Centrum Prognoz Pogodowych prognozowało w czwartek, że "możliwe są liczne powodzie błyskawiczne", a wiele rzek może wylać. W czwartek wieczorem bez prądu było ponad 100 tys. osób w Kalifornii.

Narodowa Służba Meteorologiczna USA uprzedziła, że towarzyszący ulewom silny wiatr może powalać drzewa i linie energetyczne - przekazał dziennik "Los Angeles Times". Według dziennika to największe deszcze podczas świąt Bożego Narodzenia od 1971 r.

Ostrzeżenie przeciwpowodziowe. "Nie lekceważcie tej burzy"

Ostrzeżenie przeciwpowodziowe obowiązuje wzdłuż wybrzeża Kalifornii, od granicy z Oregonem do Los Angeles oraz w środkowej Kalifornii.

Meteorolodzy zalecili, by mieszkańcy najbardziej zagrożonych terenów podczas burz przebywali na niższych kondygnacjach budynków i trzymali się z dala od okien.

Osoby, które nie mogą zrezygnować z podróży, burmistrzyni Los Angeles Karen Bass wezwała do zachowania nadzwyczajnej ostrożności na drodze. "Prosimy, nie lekceważcie tej burzy. Stosujcie się do zaleceń władz, bądźcie przewidujący i zapiszcie się na alerty awaryjne" - apelowała.

Wiele obszarów zalanych znajduje się na obszarach po pożarach, które zostały pozbawione roślinności przez ogień i mają mniejszą zdolność do wchłaniania wody. Ekipa CBS News uchwyciła zdjęcia osuwiska błotnego, którego byli świadkami w czwartek w Altadenie, miejscowości mocno dotkniętej pożarami.

Źródło: PAP, CBS News

