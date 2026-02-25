W skrócie W wyniku ataku na targowisko w stanie Rakhine w Mjanmie zginęło 17 lub 18 osób, w tym troje dzieci, a kilkanaście osób zostało rannych.

Wioska Yoe Ngu została zaatakowana, pożar zniszczył kilka budynków i spowodował panikę wśród mieszkańców.

Stan Rakhine, dotknięty konfliktem i blokadą wojskową, doświadcza głodu i niedożywienia, utrzymując się dzięki zewnętrznym dostawom.

Mjanma jest pogrążona w wojnie domowej od czasu przeprowadzonego pięć lat temu zamachu stanu, który wywołał opór sił demokratycznych, a także mniejszości etnicznych, wyjątkowo silnych na peryferyjnych obszarach kraju.

Mjanma. Atak na targowisko, nie żyje kilkanaście osób

O ataku na położoną w nadmorskim stanie Rakhine wioskę Yoe Ngu poinformowały grupy lokalnych wolontariuszy, a także przedstawiciele kontrolującej region Armii Arakanu (AA).

W oświadczeniu AA wskazano, że w ataku przeprowadzonym przez rządzącą Mjanmą juntę wojskową zginęło łącznie 17 osób. Wśród nich znalazła się trójka dzieci. Kolejne 15 osób zostało rannych.

Z kolei Pyae Phyo Naing, przewodniczący lokalnego stowarzyszenia młodzieży, poinformował, że w wyniku uderzenia życie straciło 18 osób, rannych zostało natomiast kolejne 16.

Birma. Potężny atak w stanie Rakhine. "Sytuacja na miejscu była naprawdę zła"

- Sytuacja na miejscu była naprawdę zła, cztery czy pięć budynków spłonęło, kolejne zostały zniszczone, ludzie płakali. Część osób uciekała, bo kiedy dotarliśmy na miejsce wciąż było trochę płomieni - relacjonował.

Organizacje pomocowe regularnie alarmują w związku pogłębiającym się kryzysem w stanie Rakhine, graniczącym z Bangladeszem. Region, kontrolowany przez opozycyjną do rządu frakcję etniczną, jest jednym z najmocniej dotkniętych konfliktem.

Militarna blokada regionu, wprowadzona przez juntę, doprowadził do powszechnego głodu i niedożywienia. Obszar utrzymuje swoją niezależność dzięki chińskim i rosyjskim dostawom, otrzymywanym drogą powietrzną.

