Tragiczne skutki ataku w Mjanmie. Uderzyli w targowisko, wielu zabitych i rannych

Dorota Hilger

Dorota Hilger

W wyniku ataku junty wojskowej na wiejskie targowisko w Mjanmie życie straciło łącznie 17 osób. Według informacji kontrolującej stan Rakhine, gdzie doszło do uderzenia, Armiii Arakanu wśród zabitych znalazło się troje dzieci, a kolejne 15 osób zostało rannych. Mjanma od lat jest pogrążona w wojnie domowej.

Zbiór prostych chat z dachami z liści lub strzechy otoczony zielenią i drzewami, drewniany płot na pierwszym planie, tło stanowią drzewa i wzgórza.
Kilkanaście osób zginęło, atak na targowisko w Mjanmie (zdj. ilustracyjne)Valeria Mongelli AFP

W skrócie

  • W wyniku ataku na targowisko w stanie Rakhine w Mjanmie zginęło 17 lub 18 osób, w tym troje dzieci, a kilkanaście osób zostało rannych.
  • Wioska Yoe Ngu została zaatakowana, pożar zniszczył kilka budynków i spowodował panikę wśród mieszkańców.
  • Stan Rakhine, dotknięty konfliktem i blokadą wojskową, doświadcza głodu i niedożywienia, utrzymując się dzięki zewnętrznym dostawom.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Mjanma jest pogrążona w wojnie domowej od czasu przeprowadzonego pięć lat temu zamachu stanu, który wywołał opór sił demokratycznych, a także mniejszości etnicznych, wyjątkowo silnych na peryferyjnych obszarach kraju.

Mjanma. Atak na targowisko, nie żyje kilkanaście osób

O ataku na położoną w nadmorskim stanie Rakhine wioskę Yoe Ngu poinformowały grupy lokalnych wolontariuszy, a także przedstawiciele kontrolującej region Armii Arakanu (AA).

W oświadczeniu AA wskazano, że w ataku przeprowadzonym przez rządzącą Mjanmą juntę wojskową zginęło łącznie 17 osób. Wśród nich znalazła się trójka dzieci. Kolejne 15 osób zostało rannych.

Zobacz również:

Mjanma: Kraj pod wojskowym butem bez Coca-Coli. Grafika: Aleksandra Włodarczyk
Interia bliżej świata

"The Washington Post": Kraj, w którym skończyła się godność i Coca-Cola

Monika Bortnowska
Monika Bortnowska

    Z kolei Pyae Phyo Naing, przewodniczący lokalnego stowarzyszenia młodzieży, poinformował, że w wyniku uderzenia życie straciło 18 osób, rannych zostało natomiast kolejne 16.

    Birma. Potężny atak w stanie Rakhine. "Sytuacja na miejscu była naprawdę zła"

    - Sytuacja na miejscu była naprawdę zła, cztery czy pięć budynków spłonęło, kolejne zostały zniszczone, ludzie płakali. Część osób uciekała, bo kiedy dotarliśmy na miejsce wciąż było trochę płomieni - relacjonował.

    Organizacje pomocowe regularnie alarmują w związku pogłębiającym się kryzysem w stanie Rakhine, graniczącym z Bangladeszem. Region, kontrolowany przez opozycyjną do rządu frakcję etniczną, jest jednym z najmocniej dotkniętych konfliktem.

    Militarna blokada regionu, wprowadzona przez juntę, doprowadził do powszechnego głodu i niedożywienia. Obszar utrzymuje swoją niezależność dzięki chińskim i rosyjskim dostawom, otrzymywanym drogą powietrzną.

    Źródło: AFP

    Zobacz również:

    Tragiczny bilans ofiar trzęsienia ziemi w Mjanmie
    Świat

    Trzęsienie ziemi w Mjanmie. Bilans ofiar wzrasta

    Dagmara Pakuła
    Dagmara Pakuła
    "Wydarzenia": Cztery lata temu Polacy otworzyli domy i serca. Tak przyjęliśmy UkraińcówPolsat News

    Najnowsze