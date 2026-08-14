W skrócie Czterech obywateli Polski ucierpiało podczas pożarów na chorwackim wybrzeżu, z których jedna osoba pozostaje na intensywnej terapii, a trzy opuściły już szpital.

W wyniku pożaru w okolicach Omiša ewakuowano ponad tysiąc osób, a do akcji ratowniczej zaangażowano ponad 140 strażaków, siedem śmigłowców, dziewięć samolotów oraz kutry rybackie.

Od początku obecnego roku w Chorwacji zanotowano około 3900 pożarów lasów, które zniszczyły prawie 10 000 hektarów lasu, co stanowi wzrost o 75 procent względem analogicznego okresu z 2025 roku.

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Jak informowały lokalne media, ponad tysiąc osób zostało ewakuowanych w wyniku pożaru, który w piątek dotarł do popularnego turystycznego kurortu Omis w środkowej części Chorwacji.

Do walki z ogniem skierowano ponad 140 strażaków, dziewięć samolotów i siedem śmigłowców. W ewakuacji uczestniczyły również kutry rybackie.

Polacy poszkodowani w pożarach w Chorwacji. Jedna osoba na OIOM-ie

W wyniku pożarów w Chorwacji poszkodowanych zostało czterech polskich obywateli.

- Z czego jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital - przekazał dziennikarzom rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

Pożar w Chorwacji Zvonimir Barisin Agencja FORUM

Jak dodał, polski konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym pomoc w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i organizację powrotu do kraju.

- Apelujemy do podróżujących o śledzenie komunikatów oraz rejestrację w systemie Odyseusz - dodał Wewiór.

Pożary w Chorwacji Zvonimir Barisin Agencja FORUM

- Pożar, który zabarwił nocne niebo na czerwono, w piątek rano wydawał się słabnąć - przekazał główny dowódca straży pożarnej Slavko Tucaković cytowany przez Reutersa.

Władze odnalazły jedno zwęglone ciało. Spośród 40 osób, którym udzielono pomocy w pobliskim szpitalu w Splicie, siedem znajdowało się w ciężkim stanie - poinformowała placówka.

Fala upałów w Chorwacji. Pomarańczowe alerty nad Adriatykiem

Chorwacja zmaga się obecnie z falą upałów, które przekraczają 40 st. C. Rekordowe temperatury odnotowano w ostatnich dniach w kilku miastach nad Adriatykiem, w tym w Splicie, około 30 km od Lokvy Rogoznicy.

Według Chorwackiego Związku Straży Pożarnej (HVZ) od początku roku odnotowano około 3900 pożarów lasów, które zniszczyły prawie 10 000 hektarów. Stanowi to wzrost o 75 proc. w porównaniu z tym samym okresem w 2025 r.

Szybko rozprzestrzeniający się pożar wybuchł w nocy w chorwackiej miejscowości Lokva Rogoznica niedaleko miasta Omis. To szczególnie popularne wśród Polaków miejsce wakacyjnego wypoczynku.

Doniesienia o sytuacji w Chorwacji potwierdziła polska ambasada w Zagrzebiu, która w nocy opublikowała w tej sprawie komunikat.

"Trwa gaszenie groźnego pożaru w miejscowości Lokva Rogoznica w okolicach Omis. Ogień rozprzestrzenia się w kierunku Marušići i Mimice. Miejscowe służby ewakuują mieszkańców i turystów, kierując ich do hali sportowej Ribnjak w Omis" - przekazano.

"Policja zamknęła dla ruchu Jadranską Magistralę (DC8) na odcinku od Stanići od strony Splitu do Medići od strony Makarskiej. Apelujemy o bezwzględne stosowanie się do zaleceń miejscowych władz. Numer alarmowy w przypadku pożaru: 193" - dodano w ostrzeżeniu.



