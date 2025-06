Władze ds. zarządzania katastrofami Pendżabu - najludniejszej prowincji Pakistanu, liczącej prawie 130 mln mieszkańców, we wschodniej części kraju, graniczącej z Indiami - odnotowały 13 ofiar śmiertelnych od środy. Osiem z tych ofiar - to dzieci, wszystkie zginęły, gdy zawaliły się ich domy.

Krajowa służba meteorologiczna Pakistanu ostrzega, że ryzyko ulewnych deszczy, a co za tym idzie możliwych gwałtownych powodzi, pozostanie wysokie co najmniej do wtorku.