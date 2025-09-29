Tragiczne odkrycie po lądowaniu w USA. Służby ujawniły ciało

Marcin Boniecki

Ciało człowieka podróżującego na gapę odnaleziono w podwoziu samolotu American Airlines w USA na lotnisku Charlotte Douglas. Nie wiadomo, w jaki sposób osoba ta znalazła się w podwoziu maszyny. Nie ujawniono tożsamości ofiary. W sprawie trwa śledztwo.

USA. Tragedia w samolocie. Podróżujący na gapę nie przeżył
W skrócie

  • Ciało pasażera podróżującego na gapę zostało znalezione w podwoziu samolotu American Airlines na lotnisku w Charlotte.
  • Śledztwo prowadzi lokalna policja, a linie lotnicze współpracują z organami ścigania.
  • Eksperci ostrzegają, że podróż w podwoziu samolotu wiąże się z ogromnym ryzykiem utraty życia.
Władze prowadzą dochodzenie w sprawie śmierci pasażera na międzynarodowym lotnisku Charlotte Douglas po tym, jak 28 września w podwoziu samolotu American Airlines znaleziono ciało pasażera, który podróżował na gapę - przekazał dziennik "USA Today".

Osoba została znaleziona w jednym z przedziałów podwozia, gdy ekipa techniczna pracowała przy samolocie, który przyleciał z Europy - poinformował w komunikacie prasowym Departament Policji Charlotte-Mecklenburg. Pasażer został uznany za zmarłego na miejscu przez funkcjonariuszy wydziału lotniskowego policji.

USA. Tragiczne odkrycie po lądowaniu samolotu

Detektywi przybyli na miejsce zdarzenia, aby zbadać i zebrać dowody rzeczowe.

Policja poinformowała, że śledztwo jest w toku, a tożsamość osoby nie została ujawniona. W oświadczeniu dla dziennika "USA Today" American Airlines poinformowały, że współpracują z organami ścigania.

    Tragedia w USA. Ciało pasażera odkryte w podwoziu samolotu

    - Lotnisko CLT jest świadome tragicznego odkrycia ciała, które zostało znalezione w podwoziu samolotu American Airlines dziś - powiedział rzecznik lotniska.

    "Jesteśmy głęboko zasmuceni tą wiadomością i w razie potrzeby wesprzemy dochodzenie prowadzone przez policję" - przekazano dalej.

    - Zakradanie się do podwozia samolotu może być bardzo ryzykowne - powiedzieli wcześniej eksperci ds. zdrowia i lotnictwa dla amerykańskiego dziennika. W tej części samolotu nie ma tlenu, a temperatury mogą oscylować w granicach znacznie poniżej zera.

    Większość pasażerów na gapę umiera, a według szacunków Federalnej Administracji Lotnictwa. Ponad 76 proc. osób, które decydują się podróżować w taki sposób, ponosi śmierć.

    W styczniu ciała dwóch nastolatków z Dominikany znaleziono w podwoziu samolotu pasażerskiego JetBlue na międzynarodowym lotnisku Fort Lauderdale-Hollywood na Florydzie. Ekipy serwisowe odkryły je podczas rutynowej inspekcji samolotu po locie. Nie jest jasne, w jaki sposób i kiedy dostali się na pokład samolotu.

    Źródło: "USA Today"

