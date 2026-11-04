W skrócie Dziecko z hrabstwa Lewis w stanie Nowy Jork zmarło na skutek odry, co stanowi pierwszy taki przypadek w tym stanie od 30 lat.

Gubernator Kathy Hochul w związku z sytuacją przypomniała o konieczności szczepień ochronnych i krytycznie oceniła politykę podważającą ich znaczenie.

Liczba potwierdzonych przypadków odry w USA na koniec października 2026 roku przekroczyła 4500, co oznacza ponad dwukrotny wzrost w stosunku do roku 2025.

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O sprawie poinformował "The Guardian". Jak przekazał, władze stanowe ogłosiły w poniedziałek, że dziecko z wiejskiej okolicy w północnej części stanu Nowy Jork zmarło po zarażeniu się odrą.

"Jest to pierwszy od 30 lat przypadek zgonu spowodowany tą chorobą w tym stanie" - czytamy w publikacji brytyjskiego dziennika.

Odra. Zgon w stanie Nowy Jork. "Pierwszy od 30 lat"

Gubernator stanu Nowy Jork Kathy Hochul ujawniła, że dziecko zmarło w hrabstwie Lewis, około 150 kilometrów na północ od miasta Syracuse. - Z wielkim smutkiem przyjęłam wiadomość, że dziecko zmarło po zarażeniu się odrą - powiedziała, cytowana przez "The Guardian".

Hochul, mówiąc o śmierci dziecka, wspomniała o kwestii szczepień. - To pierwszy od 30 lat przypadek śmierci związany z odrą w stanie Nowy Jork, co stanowi druzgocące przypomnienie o tym, jaka jest stawka, gdy Waszyngton (władze krajowe - red.) celowo podważa dziesięciolecia postępów w ochronie Amerykanów przed chorobami, którym można zapobiegać - powiedziała.

"The Guardian" przypomniał przy tym, że odra to "wysoce zakaźna choroba wirusowa", która może powodować poważne powikłania zdrowotne. Zgony spowodowane tą chorobą występują u około jednego do trzech pacjentów na tysiąc przypadków.

W 2000 roku Stany Zjednoczone powstrzymały rozprzestrzenianie się odry na terenie kraju dzięki utrzymaniu wysokiego wskaźnika szczepień. W ostatnich latach jednak wskaźnik ten spadł poniżej 95 proc., czyli poziomu niezbędnego do zapobiegania ogniskom tej choroby wirusowej.

Wzrost zakażeń odrą w USA. Gubernator stanu Nowy Jork ogłosiła stan wyjątkowy

Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) potwierdziło w tym roku w Stanach Zjednoczonych trzy zgony związane z odrą. Stanowe departamenty zdrowia utrzymują jednak, że przypadków tych było więcej. "Urzędnicy do spraw zdrowia w Pensylwanii zgłosili w tym roku sześć zgonów" - wskazał "The Guardian".

Na początku października gubernator stanu Nowy Jork Kathy Hochul ogłosiła stan wyjątkowy z powodu przypadków odry w sąsiednich stanach oraz na obszarach wiejskich stanu Nowy Jork.

Dekret rozszerzył grono osób uprawnionych do podawania szczepionek przeciwko odrze o ratowników medycznych, położne i inne osoby, a także umożliwił pielęgniarkom zlecanie badań.

Według danych CDC z końca października 2026 r. w całych USA odnotowano 4 588 przypadków odry. Jest to ponad dwukrotnie więcej niż w 2025 roku.

Źródło: "The Guardian"



