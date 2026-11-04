Tragiczne doniesienia z USA, chodzi o odrę. "Pierwszy przypadek od 30 lat"

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Nie żyje dziecko ze stanu Nowy Jork, które zaraziło się odrą. Lokalne władze podkreśliły, że to dla nich "pierwszy od 30 lat przypadek śmierci związany" z tą chorobą. Ponadto przypomniały o istocie szczepień ochronnych. Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom wykazało, że pod koniec października w kraju odnotowano ponad dwukrotnie więcej przypadków odry niż w 2025 roku.

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Szpitalne korytarze, medyk z łóżkiem
Nie żyje dziecko ze stanu Nowy Jork, które zaraziło się odrą (zdjęcie ilustracyjne)Spencer PlattGetty Images

W skrócie

  • Dziecko z hrabstwa Lewis w stanie Nowy Jork zmarło na skutek odry, co stanowi pierwszy taki przypadek w tym stanie od 30 lat.
  • Gubernator Kathy Hochul w związku z sytuacją przypomniała o konieczności szczepień ochronnych i krytycznie oceniła politykę podważającą ich znaczenie.
  • Liczba potwierdzonych przypadków odry w USA na koniec października 2026 roku przekroczyła 4500, co oznacza ponad dwukrotny wzrost w stosunku do roku 2025.
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O sprawie poinformował "The Guardian". Jak przekazał, władze stanowe ogłosiły w poniedziałek, że dziecko z wiejskiej okolicy w północnej części stanu Nowy Jork zmarło po zarażeniu się odrą.

"Jest to pierwszy od 30 lat przypadek zgonu spowodowany tą chorobą w tym stanie" - czytamy w publikacji brytyjskiego dziennika.

Odra. Zgon w stanie Nowy Jork. "Pierwszy od 30 lat"

Gubernator stanu Nowy Jork Kathy Hochul ujawniła, że dziecko zmarło w hrabstwie Lewis, około 150 kilometrów na północ od miasta Syracuse. - Z wielkim smutkiem przyjęłam wiadomość, że dziecko zmarło po zarażeniu się odrą - powiedziała, cytowana przez "The Guardian".

Hochul, mówiąc o śmierci dziecka, wspomniała o kwestii szczepień. - To pierwszy od 30 lat przypadek śmierci związany z odrą w stanie Nowy Jork, co stanowi druzgocące przypomnienie o tym, jaka jest stawka, gdy Waszyngton (władze krajowe - red.) celowo podważa dziesięciolecia postępów w ochronie Amerykanów przed chorobami, którym można zapobiegać - powiedziała.

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"The Guardian" przypomniał przy tym, że odra to "wysoce zakaźna choroba wirusowa", która może powodować poważne powikłania zdrowotne. Zgony spowodowane tą chorobą występują u około jednego do trzech pacjentów na tysiąc przypadków.

W 2000 roku Stany Zjednoczone powstrzymały rozprzestrzenianie się odry na terenie kraju dzięki utrzymaniu wysokiego wskaźnika szczepień. W ostatnich latach jednak wskaźnik ten spadł poniżej 95 proc., czyli poziomu niezbędnego do zapobiegania ogniskom tej choroby wirusowej.

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Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) potwierdziło w tym roku w Stanach Zjednoczonych trzy zgony związane z odrą. Stanowe departamenty zdrowia utrzymują jednak, że przypadków tych było więcej. "Urzędnicy do spraw zdrowia w Pensylwanii zgłosili w tym roku sześć zgonów" - wskazał "The Guardian".

Na początku października gubernator stanu Nowy Jork Kathy Hochul ogłosiła stan wyjątkowy z powodu przypadków odry w sąsiednich stanach oraz na obszarach wiejskich stanu Nowy Jork.

Dekret rozszerzył grono osób uprawnionych do podawania szczepionek przeciwko odrze o ratowników medycznych, położne i inne osoby, a także umożliwił pielęgniarkom zlecanie badań.

Według danych CDC z końca października 2026 r. w całych USA odnotowano 4 588 przypadków odry. Jest to ponad dwukrotnie więcej niż w 2025 roku.

Źródło: "The Guardian"

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