W skrócie W strzelaninie w Minneapolis zginęły trzy osoby, wśród nich sprawca zdarzenia, a sześć zostało rannych.

Napastnik kilka godzin przed zdarzeniem został eksmitowany na podstawie nakazu sądowego - podają media.

Federalne i lokalne służby prowadzą działania związane z incydentem w apartamentowcu.

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Do strzelaniny doszło w godzinach popołudniowych w centrum Minneapolis w budynku mieszkalnym. Po dotarciu na miejsce policjanci otworzyli ogień do napastnika.

Według ich relacji na wyższych piętrach apartamentowca unosiła się mgła, powstała na skutek parowania nieznanej substancji.

Strzelanina w Minneapolis. Zginęły trzy osoby, kilka rannych

Jak podaje NBC News, rannych zostało sześć osób, w tym trzech funkcjonariuszy. Jeden z nich został przewieziony do szpitala w ciężkim stanie z dwiema ranami postrzałowymi.

Śmierć poniosły łącznie trzy osoby. Wśród nich jest sprawca, który - według ustaleń stacji CBS - odebrał sobie życie. Policja nie chciała ujawnić jego tożsamości. Jak podają media, to znany służbom 35-latek, skazany niegdyś za przemoc domową.

CBS donosi również, że kilka godzin wcześniej mężczyzna, zgodnie z nakazem sądowym, został zmuszony do opuszczenia swojego mieszkania.

USA. Reakcja FBI po strzelaninie w apartamentowcu

"Moje najgłębsze myśli są z tymi, którzy zginęli i zostali ranni, w tym z rannymi policjantami. Modlę się o ich szybki powrót do zdrowia. W pełni popieram działania organów ścigania, a moje biuro pomoże na wszelkie możliwe sposoby" - przekazał w oświadczeniu po tragedii prokurator generalny Minnesoty Keith Ellison.

Federalne Biuro ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów Wybuchowych w Saint Paul, stolicy stanu Minnesota, poinformowało, że prowadzi działania dotyczące strzelaniny.

Dyrektor FBI Kash Patel podkreślał z kolei, że służby są świadome zagrożenia i "zapewniają wszelkie niezbędne zasoby, aby wesprzeć lokalne władze".

Źródła: CBS News, NBC News



