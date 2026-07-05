W skrócie Ciało 26-letniego Polaka odnalazła jego matka w hotelowym basenie we włoskim San Giovanni Rotondo po długiej nieobecności mężczyzny.

Śledczy ustalają, czy mężczyzna wszedł do zamkniętej już strefy basenowej hotelu bez zezwolenia.

Monitoring zarejestrował, jak mężczyzna przeniósł i wrzucił do wody parasol basenowy z kamienną podstawą, co ma zostać wyjaśnione przez organy ścigania.

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Do tragedii doszło późnym wieczorem w sobotę w Grand Hotel degli Angeli w San Giovanni Rotondo, w prowincji Foggia na południu Włoch.

26-letni obywatel Polski przebywał tam razem z matką. Gdy wyszedł z pokoju i długo nie wracał, kobieta zaczęła go szukać. W hotelowej strefie basenowej znalazła syna w wodzie.

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Na miejsce wezwano ratowników medycznych i zespół śmigłowca ratunkowego. Podjęto reanimację, jednak życia 26-latka nie udało się uratować.

Włoskie media informują, że ciało zostało przekazane do dyspozycji organów wymiaru sprawiedliwości, które mogą zlecić dalsze badania medyczno-sądowe.

Według wstępnych ustaleń strefa basenowa w chwili zdarzenia była zamknięta dla gości. Śledczy sprawdzają, czy Polak wszedł tam bez zgody obsługi hotelu.

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To jednak dopiero jedna z kwestii badanych przez karabinierów z San Giovanni Rotondo, którzy mają odtworzyć dokładny przebieg tragedii.

Kluczowe mogą okazać się nagrania z kamer. Z pierwszych informacji wynika, że monitoring miał zarejestrować 26-latka, gdy przenosił parasol basenowy z kamienną podstawą, a następnie wrzucał go do wody.

"Teraz konieczne będzie wyjaśnienie, czy to zachowanie przyczyniło się do śmierci młodego mężczyzny" - pisze dziennik "Corriere della Sera".

Źródło: "Corriere della Sera"





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