W skrócie W Czechach zginął 51-letni spadochroniarz z Polski.

Do wypadku doszło w okolicach lotniska w Klatovach.

Ratownicy nie zdołali uratować życia Polaka.

Przyczynę i przebieg zdarzenia bada policja i czeski instytut badania wypadków lotniczych.

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Czeskie służby przekazały, że do tragedii doszło w piątek około godz. 10:30 niedaleko lotniska w Klatovach. Rzecznik policji Michal Schon poinformował, że mężczyzna spadł na łączkę w miejscowości Tocnik.

Czechy. Awaria kilka km nad ziemią. Tragiczny skok Polaka

Polak wykonywał grupowy skok z kilkunastoma spadochroniarzami z innych krajów. Niestety jego próba od samego początku miała dramatyczny przebieg. Z relacji organizatorki wydarzenia Jany Spevackovej wynika, że doświadczony 51-latek wyskoczył z samolotu na wysokości około czterech tysięcy metrów.

Wtedy rozpoczął się dramat. Jak przekazała Spevackova, po otwarciu spadochronu doszło do skręcenia linek nośnych. Prawdopodobnie z tego powodu mężczyzna wpadł w gwałtowną spiralę. Sytuacja była na tyle poważna, że nie zdołał otworzyć spadochronu zapasowego.

- Uderzył w ziemię z prędkością szacowaną na 70 - 100 km/h - powiedziała, cytowana przez serwis novinky.cz.

Reanimacja spadochroniarza się nie powiodła. 51-latek zmarł

Ratownicy, którzy przybyli na miejsce wypadku rozpoczęli reanimację. Ściągnięty został też śmigłowiec ratunkowy. Mimo wysiłków medyków, obrażenia Polaka po uderzeniu w ziemię były na tyle poważne, że nie udało się uratować jego życia.

- Na miejscu przeprowadzono przedłużoną resuscytację krążeniowo-oddechową we współpracy z powietrzną służbą ratunkową. (...) Niestety nie udało się przywrócić funkcji życiowych pacjenta - relacjonował rzecznik służb ratunkowych Martin Stepan.

Przyczyny i przebieg tragedii bada policja oraz specjaliści z czeskiego instytutu badania wypadków lotniczych.

Źródła: Novinky, Klatovsky Denik



