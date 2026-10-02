Tragiczna śmierć Polaka w Czechach. Problemy z otwarciem spadochronu

Artur Pokorski

Artur Pokorski

Tragicznie zakończył się skok doświadczonego spadochroniarza z Polski podczas przygotowań do pokazów w Czechach. Dramat rozegrał się na wysokości czterech tysięcy metrów, kiedy doszło do zaplątania się linek, wtedy 51-latek wpadł w spiralę. Niestety nie udało mu się otworzyć zapasowego spadochronu. Spadł niedaleko lotniska w Klatovach na południowym zachodzie kraju.

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Czerwono-biały śmigłowiec ratunkowy SAR 0719 czeskiego pogotowia lotniczego na tle nieba z chmurami
Śmigłowiec czeskiego lotniczego pogotowia ratunkowego (Zdj. ilustracyjne)letecká záchranná službamateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W Czechach zginął 51-letni spadochroniarz z Polski.
  • Do wypadku doszło w okolicach lotniska w Klatovach.
  • Ratownicy nie zdołali uratować życia Polaka.
  • Przyczynę i przebieg zdarzenia bada policja i czeski instytut badania wypadków lotniczych.
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Czeskie służby przekazały, że do tragedii doszło w piątek około godz. 10:30 niedaleko lotniska w Klatovach. Rzecznik policji Michal Schon poinformował, że mężczyzna spadł na łączkę w miejscowości Tocnik.

Czechy. Awaria kilka km nad ziemią. Tragiczny skok Polaka

Polak wykonywał grupowy skok z kilkunastoma spadochroniarzami z innych krajów. Niestety jego próba od samego początku miała dramatyczny przebieg. Z relacji organizatorki wydarzenia Jany Spevackovej wynika, że doświadczony 51-latek wyskoczył z samolotu na wysokości około czterech tysięcy metrów.

Wtedy rozpoczął się dramat. Jak przekazała Spevackova, po otwarciu spadochronu doszło do skręcenia linek nośnych. Prawdopodobnie z tego powodu mężczyzna wpadł w gwałtowną spiralę. Sytuacja była na tyle poważna, że nie zdołał otworzyć spadochronu zapasowego.

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- Uderzył w ziemię z prędkością szacowaną na 70 - 100 km/h - powiedziała, cytowana przez serwis novinky.cz.

Reanimacja spadochroniarza się nie powiodła. 51-latek zmarł

Ratownicy, którzy przybyli na miejsce wypadku rozpoczęli reanimację. Ściągnięty został też śmigłowiec ratunkowy. Mimo wysiłków medyków, obrażenia Polaka po uderzeniu w ziemię były na tyle poważne, że nie udało się uratować jego życia.

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- Na miejscu przeprowadzono przedłużoną resuscytację krążeniowo-oddechową we współpracy z powietrzną służbą ratunkową. (...) Niestety nie udało się przywrócić funkcji życiowych pacjenta - relacjonował rzecznik służb ratunkowych Martin Stepan.

Przyczyny i przebieg tragedii bada policja oraz specjaliści z czeskiego instytutu badania wypadków lotniczych.

Źródła: Novinky, Klatovsky Denik

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