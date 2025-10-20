W skrócie Brytyjskie służby wielokrotnie odwoływały ekstradycję Marka W. do Polski z powodu pandemii, pozostawiając go w niepewności i izolacji.

Osadzony w więzieniu Marek W. próbował dostać wsparcie psychologiczne, jednak jego prośby, jak i apele rodziny, zostały zignorowane przez służby.

Nieprawidłowości w działaniach brytyjskich służb oraz brak odpowiedniej opieki przyczyniły się do tragicznej śmierci Marka W., za co ława przysięgłych wskazała winnych.

Marek W. został skazany na osiem miesięcy więzienia po tym, jak przyznał się do spowodowania śmiertelnego wypadku w grudniu 2018 roku, w którym zginęła 59-letnia kobieta - podaje "The Hunts Post". Według ustaleń dziennika, skazany kierował wówczas ciężarówką i rozmawiał ze swoją żoną przez telefon w trybie głośnomówiącym.

Polaka umieszczono w zakładzie karnym HMP Peterborough. Pod koniec lutego 2020 roku doręczono mu zawiadomienie o obowiązku deportacji, na co osadzony miał zareagować z entuzjazmem. Pragnął wrócić do rodziny - opisuje sprawę kancelaria adwokacka Doughty Street Chambers.

Polak zmarł w brytyjskim więzieniu. Wcześniej próbował wrócić do Polski

Poinformowano go, że lot do Polski będzie mógł odbyć pod koniec marca 2020 roku. Jak wyjaśnia kancelaria DSC, kilka dni przed tym terminem do zakładu karnego zaczęły spływać wiadomości e-mail od syna Marka W. z pytaniem, czy ojciec mógłby zamieszkać z nim w oczekiwaniu na ekstradycję. Syn podkreślał też, że nie ma informacji o tym, jak będzie przebiegała ekstradycja.

Służby zarezerwowały łącznie sześć lotów z Wielkiej Brytanii do Polski, jednak każdy z nich został odwołany z powodu pandemii koronawirusa. Marka W. tylko raz poinformowano o anulowaniu podróży i jego przyczynie. Rodzina oświadczyła później, że "nie wiedział, dlaczego był przetrzymywany".

W kwietniu brytyjski departament ds. wewnętrznych zezwolił na dalsze więzienie osadzonego.

Rodzina osadzonego apelowała do służb. Wiadomości zignorowano

Rodzina Marka M. i ambasada RP wystosowała w maju 2020 roku pismo do zakładu karnego. Podkreślono w nim, że bliscy obawiają się o stan zdrowia osadzonego. Zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii w tamtym momencie służby powinny uruchomić procedurę ścisłej ochrony życia więźnia. Tego jednak nie zrobiono.

Służba więzienna zapewniła pracowników ambasady, że Polak został skierowany do centrum zdrowia psychicznego. Śledztwo wykazało, że do tego również nie doszło.

W toku śledztwa, które zakończono 9 października 2025 roku, ówczesny kierownik wydziału ds. ekstradycji przyznał, że podczas zatrzymania Polaka zignorowano informację, że miał on za sobą próby targnięcia się na życie.

W połowie czerwca departament spraw wewnętrznych przeprowadził kolejny audyt ws. zatrzymania Marka W. w areszcie i ponownie wydał zgodę na kontynuowanie odbywania kary w Wielkiej Brytanii. Kancelaria Doughty Street Chambers podkreśla, że resort zignorował kilka procedur, które obowiązywały w tamtym czasie, w tym "zasad ekstradycji podczas pandemii COVID".

10 października, po ujawnieniu wyników śledztwa, ławie przysięgłych przedstawiono także, że Marek M. "słabo mówił po angielsku", a w kontakcie z nim "rzadko korzystano z usług tłumacza". Był więc zdezorientowany.

Wielka Brytania. Śmierć Polaka w zakładzie karnym. Ława przysięgłych wskazała winnych

6 lipca 2020 Polak odebrał sobie życie. Funkcjonariusze znaleźli go w celi z głębokimi ranami na ciele. Nastąpiło 14-minutowe opóźnienie procedury podania tlenu podczas próby resuscytacji krążeniowo-oddechowej. "Personel medyczny nie mógł znaleźć maski tlenowej" - podaje kancelaria adwokacka.

"Po zapoznaniu się ze wszystkimi dowodami, ława przysięgłych kilkakrotnie skrytykowała działania zarówno Departamentu Spraw Wewnętrznych, jak i personelu więziennego i służby zdrowia" - dodają prawnicy.

Ława przysięgłych orzekła, że Markowi W. nie udzielono potrzebnego wsparcia, zignorowano apele jego rodziny, odebrano prawo do tłumacza i przetrzymywano dłużej, niż było to konieczne.

Sprecyzowała także, że faktyczna śmierć nastąpiła 9 lipca, po tym jak zdecydowano o odłączeniu pacjenta od aparatury. "Ława przysięgłych uznała, że W. zmarł śmiercią samobójczą z powodu nieudolności połączonych władz".

