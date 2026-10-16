W skrócie Dziecko spadło z czwartego piętra hotelu na Cyprze po tym, jak ojciec posadził je na parapecie i na chwilę odwrócił uwagę.

Ojciec został ukarany grzywną 3 tys. euro, a sąd uznał, że nie było dowodów na świadome narażenie dziecka na niebezpieczeństwo.

Prawnik Fostera stwierdził, że sprawa nie powinna była trafić do sądu i podkreślił wsparcie rodziny dla oskarżonego.

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Joshua Foster przybył w lipcu na Cypr wraz z żoną, dwójką dzieci i teściami. Jak informuje BBC mężczyzna, jego syn i teść szli w kierunku windy w hotelu King Evelthon Beach Hotel.

Chłopiec zauważył park wodny, więc ojciec chciał mu go pokazać z okna. Posadził dziecko na parapecie i wcisnął przycisk windy. Syn, nim Foster zdążył zareagować, wypadł z okna na czwartym piętrze.

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Na miejscu pojawiły się służby. Chłopiec został przewieziony do szpitala w Pafos, gdzie stwierdzono zgon. Wspomniana telewizja przekazała, że tuż po incydencie Foster trafił na osiem dni do aresztu. W piątek mężczyzna usłyszał wyrok sądu w tej sprawie.

Joshua Foster otrzymał karę grzywny w wysokości 3 tys. euro, czyli ok. 13 tys. zł. - Na oknie nie było żadnych oznaczeń, które mogłyby zaalarmować oskarżonego o tym, że jedna z sekcji była otwarta - powiedział sędzia Froso Christodoulidou, cytowany przez BBC. Dodał, że nie ma dowodów na to, by oskarżony celowo naraził syna na niebezpieczeństwo.

- To był chwilowy błąd, który stworzył niebezpieczną sytuację o fatalnych konsekwencjach - ocenił sędzia, cytowany przez wspomniane źródło. Podkreślił także, że żaden wyrok nie będzie w stanie przeważyć osobistych konsekwencji, z jakimi wiąże się utrata dziecka.

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Alexandros Alexandrou, prawnik Fostera, powiedział dziennikarzom po ogłoszeniu wyroku, że sprawa "nigdy nie powinna trafić do sądu". Dodał, że oskarżony musiał zadzwonić do córki, by wyjaśnić jej, co się stało, gdy przebywał w areszcie.

- W ciągu tych trzech miesięcy ten człowiek stracił okazję, by przeżyć żałobę tak, jak chciał i spędzić czas z rodziną - przytacza jego słowa BBC.

Prawnik ocenił również, że Foster jest "niesamowitym ojcem". "To wzorowy, rodzinny człowiek, ma za sobą wspaniałą rodzinę, która go wspiera, akceptuje i zawsze przy nim jest" - dodał, cytowany przez wspomnianą stację.

Źródło: BBC



