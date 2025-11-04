W skrócie Sześć osób w USA zmarło po spożyciu paczkowanych posiłków z makaronem skażonych bakterią listeria monocytogenes.

Zatrucie skutkowało hospitalizacją 25 z 27 zakażonych osób w 18 stanach.

Eksperci ostrzegają przed listerią: bakteria jest groźna zwłaszcza dla kobiet w ciąży, osób starszych i z osłabioną odpornością.

Gotowe do spożycia paczkowane posiłki z makaronem dostarczane do amerykańskich sklepów przez firmę Nate's Fine Foods Inc. były w ostatnich miesiącach masowo wycofywane ze sprzedaży.

Wszystko za sprawą odnalezienia w próbce produktu bakterii Listeria monocytogenes, mogącej prowadzić do poważnych chorób, a nawet śmierci. Przypadki zachorowań odnotowano w 18 stanach: Kalifornii, Florydzie, Hawajach, Illinois, Indianie, Luizjanie, Michigan, Minnesocie, Missouri, Karolinie Północnej, Nevadzie, Ohio, Oregonie, Karolinie Południowej, Teksasie, Utah, Wirginii i Waszyngtonie.

Czarna seria w USA. Sześć osób zmarło po spożyciu skażonego makaronu

Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom podało, że największa ilość zachorowań po zakażeniu nastąpiła w ubiegłym tygodniu. Łącznie odnotowano 27 przypadków, z czego aż w 25 konieczna okazała się hospitalizacja. Większość pacjentów przyznała, że spożywa gotowe posiłki dostępne w sprzedaży detalicznej.

W wyniku zakażenia zmarło sześć osób. W jednym ze zdarzeń opisanych w mediach, ciężarna kobieta poroniła po tym, jak zachorowała.

Urzędnicy ds. zdrowia apelują do Amerykanów o upewnienie się, że w ich lodówkach i zamrażarkach nie ma produktów, które uznane zostały za szkodliwe. Wskazane jest również, by odkazić wszelkie powierzchnie, które mogły mieć kontakt ze skażoną żywnością. Bakterie listerii odporne są bowiem na niskie temperatury i mogą przetrwać nawet w warunkach chłodniczych.

Czym jest listerioza?

Listeria monocytogenes występuje w przyrodzie, m.in. w glebie i wodzie. Jej rozwojowi sprzyja brak higieny, a spożycie skażonej żywności może skutkować poważną chorobą - listeriozą.

Część osób przechodzi chorobę łagodnie, u pozostałych mogą wystąpić objawy takie jak biegunka, wymioty i gorączka. Szczególnie niebezpieczna jest dla kobiet w ciąży, osób z osłabionym układem odpornościowym i powyżej 65. roku życia.

Objawy mogą pojawić się w dniu spożycia, ale zdarzają się w przypadki, gdy występują nawet po 10 tygodniach od zakażenia. W niektórych przypadkach choroba kończy się śmiercią pacjenta.

Źródło: The Seattle Times

