Tragiczna seria w USA. Strzelanina z udziałem agentów federalnych, są ranni

Patryk Idziak

W Portland agenci straży granicznej postrzelili dwie osoby. Jak podają media, ranny mężczyzna jest powiązany ze światem przestępczym. "Obawiając się o swoje życie i bezpieczeństwo, agent oddał strzał obronny" - poinformował Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA. Miasto wrze, bo zaledwie dzień wcześniej w Minneapolis z rąk agenta ICE zginęła kobieta.

Samochód z uszkodzonym przodem otoczony taśmą policyjną, przy którym stoją agenci FBI w trakcie prowadzenia czynności śledczych, w tle widoczne inne pojazdy i fragment budynku.
Funkcjonariusze imigracyjni postrzelili i zranili ludzi w PortlandJenny KaneEast News

W skrócie

  • Seria strzelanin w USA prowadzi do niepokojów społecznych i protestów w miastach.
  • Agenci federalni w Portland postrzelili dwie osoby, a dzień wcześniej w Minneapolis zginęła kobieta z rąk funkcjonariusza ICE.
  • Z kolei w Salt Lake City doszło do ataku podczas pogrzebu, gdzie zginęły dwie osoby, a sześć zostało rannych.
Dwie osoby zostały ranne w wyniku czwartkowej strzelaniny w amerykańskim Portland w stanie Oregon. Miejska policja poinformowała, że są to mężczyzna i kobieta, a według CNN - małżeństwo.

Para została znaleziona z obrażeniami ciała kilkaset metrów od miejsca, gdzie agenci straży granicznej otworzyli ogień. Jak relacjonowały służby, poszkodowanym założono opaski uciskowe i przewieziono ich do szpitala.

USA. Strzelanina w Portland, agenci otworzyli ogień

Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA wydał komunikat w sprawie. Poinformowano, że podczas kontroli drogowej podejrzanego członka gangu wenezuelskiego ten "próbował przejechać" agentów federalnych swoim samochodem.

"Obawiając się o swoje życie i bezpieczeństwo, agent oddał strzał obronny. Kierowca odjechał z pasażerem, uciekając z miejsca zdarzenia" - przekazano w oświadczeniu. Następnie doszło do ich ujęcia.

    Miejscowa policja podkreśliła, że ich funkcjonariusze nie brali udziału w strzelaninie. Dokładna tożsamość dwóch postrzelonych osób nie jest znana, podobnie jak ich stan. Prokuratura wszczęła śledztwo.

    Na ulicach Portland trwają protesty i zamieszki. Gniew demonstrantów związany jest także ze strzelaniną w Minneapolis, gdzie po ataku agenta ICE zginęła kobieta.

    Grupa policjantów wyposażonych w kaski i ochraniacze przemierza ulicę w nocy, w tle radiowóz z włączonymi światłami ostrzegawczymi, otoczenie jest delikatnie oświetlone czerwonymi i niebieskimi refleksami.
    Zamieszki w Portland. Ulice amerykańskiego miasta patrolują służbyJenny KaneEast News

    Tragedia w Minneapolis. Kobieta zastrzelona przez agenta ICE

    W Minneapolis agent Urzędu Celno-Imigracyjnego (ICE) zastrzelił kobietę, którą posądzono o zamiar staranowania samochodem członków jednostki. W wydanym oświadczeniu Departament Bezpieczeństwa Krajowego przekazał, że "funkcjonariusz ICE działał w samoobronie".

    "Widziałem to wideo. Nie wierzcie tej machinie propagandowej. Państwo zapewni pełne, sprawiedliwe i szybkie śledztwo, aby zapewnić rozliczenie i sprawiedliwość" - zareagował po śmierci kobiety wywodzący się z Partii Demokratycznej gubernator stanu Minnesota Tim Walz.

    Także burmistrz Minneapolis Jacob Frey, stwierdził, że rząd federalny przekazuje "bzdury" i wezwał funkcjonariuszy ICE do natychmiastoweropuszczenia miasta.

      Atak podczas pogrzebu. Strzelanina w Salt Lake City

      To nie koniec tragicznych doniesień z USA. W środę wieczorem dwie osoby zginęły, a sześć zostało rannych w strzelaninie przed kaplicą Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w Salt Lake City.

      Do ataku doszło w momencie, gdy w świątyni trwał pogrzeb. Policja poinformowała, że nie podejrzewa zamachu na tle religijnym. Dotychczas nie zatrzymano sprawcy.

      Źródło: CNN, BBC, AFP

