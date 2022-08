Do tragicznej pomyłki doszło w kalifornijskim domu opieki Atria Park Senior Living Facility w San Mateo. 93-letnia Gertrude Elizabeth Murison Maxwell chorowała na demencję i była jedną z trzech osób, które w rezultacie wypicia żrącego środka trafiły do szpitala.

USA: Pracownicy domu opieki pomylili sok ze środkiem żrącym

Córka tragicznie zmarłej seniorki przekazała, że gdy jej matka trafiła na oddział ratunkowy stwierdzono u niej "pęcherze na ustach, gardle i przełyku". Choć 93-latka otrzymała błyskawiczną pomoc, niestety nie udało się uratować jej życia. Pozostałe dwie osoby również doznały obrażeń, lecz nic im nie zagraża.

Reklama

Gertrude Elizabeth Murison Maxwell zostawiła dziewięcioro dzieci, 20 wnuków i troje prawnuków.

Śmierć 93-latki w USA. Kobieta miała wypić "wysokozasadowy roztwór czyszczący"

Choroba, na którą cierpiała kobieta, uniemożliwiała jej samodzielne spożywanie posiłków, dlatego wymagała stałej pomocy podczas jedzenia i picia. To wówczas doszło do tragedii. Jak wynika z relacji amerykańskich mediów podany przez pomyłkę środek to "wysokozasadowy roztwór czyszczący do usuwania twardych i tłustych zabrudzeń".

- Osoba podająca sok pensjonariuszom najprawdopodobniej pomyliła butelkę środka żrącego z sokiem winogronowym - podała telewizja NBC.

Ośrodek prowadzi wewnętrzne śledztwo. W pierwszej kolejności zawieszono pracowników, którzy tego dnia opiekowali się 93-latką. Zarząd Atria Park Senior Living Facility złożył także kondolencje pogrążonej w żałobie rodzinie.

Ośrodek był wielokrotnie oskarżany o niewłaściwą opiekę

Z informacji ABC7News wynika, że to nie pierwszy przypadek, gdy w tym kalifornijskim ośrodku dochodzi do oburzających i wstrząsających wydarzeń. Portal donosi, że już wcześniej oskarżano obsługę obiektu o znęcanie się nad osobami starszymi, a także o niewystarczającą opiekę spowodowaną niedoborem pracowników.

- Badaliśmy już sprawy dotyczące uszkodzeń ciała pensjonariuszy, w tym także przypadki ciężkich odleżyn. Reprezentowaliśmy także rodziny, których bliscy wielokrotnie po prostu spadali ze swoich łóżek, ponieważ w ośrodku pracuje zbyt mało personelu, który mógłby się zajmować podopiecznymi - powiedziała portalowi Kathryn Stebner, prawniczka zajmująca się pozwami przeciwko Atria Park Senior Living Facility.

Sprawę śmierci 93-letniej Gertrude Elizabeth Murison Maxwell bada także lokalna policja.