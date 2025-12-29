W skrócie Trzy osoby zginęły w wyniku lawiny w Pirenejach na szczycie Tablato.

Akcja ratunkowa przebiegła sprawnie dzięki natychmiastowemu zgłoszeniu przez osoby, które przeżyły.

Ofiary lawiny były doświadczonymi alpinistami, a tragedia przypomina o niebezpieczeństwach gór.

Do tragedii doszło na wysokości około 2700 metrów nad poziomem morza. Sześcioosobowa grupa narciarzy górskich zjeżdżała stromym stokiem, gdy nagle pękła płyta śnieżna.

Oderwana warstwa lodu i śniegu ruszyła w dół zbocza, porywając część grupy. Był to typowy mechanizm zimowej lawiny, związany z niestabilną pokrywą śnieżną powstałą w wyniku naprzemiennych opadów śniegu i niskich temperatur.

Lawina porwała narciarzy. Szybka reakcja służb ratunkowych

Trzech alpinistów zostało porwanych przez masy śniegu i zginęło na miejscu. Czwarta osoba - młoda kobieta - została częściowo przysypana. Udało się ją odnaleźć żywą, jednak doznała hipotermii i licznych potłuczeń.

Dwoje pozostałych członków wyprawy nie odniosło obrażeń. To właśnie oni wszczęli alarm, co miało kluczowe znaczenie dla szybkiego rozpoczęcia akcji ratunkowej.

Zgłoszenie wpłynęło do centrum alarmowego 112 w Aragonii o godzinie 13:10. Na miejsce natychmiast skierowano szeroko zakrojoną akcję ratunkową.

W działaniach uczestniczyli ratownicy górscy GREIM z kilku jednostek, psy poszukiwawczo-ratownicze, personel medyczny pogotowia oraz śmigłowce ratunkowe. Ratownicy odnaleźli trzy ciała oraz ranną kobietę, którą przetransportowano do szpitala San Jorge w Huesce.

Pireneje. Trzy osoby zginęły porwane przez lawinę

Służby potwierdziły, że ofiary były doświadczonymi alpinistami i narciarzami wysokogórskimi. Rejon szczytu Tablato o tej porze roku cieszy się dużą popularnością wśród miłośników skituringu.

Po tragedii kondolencje rodzinom ofiar złożyli przedstawiciele władz Aragonii. Podkreślono również sprawne i szybkie działania służb ratunkowych oraz ponownie zaapelowano o zachowanie szczególnej ostrożności w górach. Jak zaznaczono, nawet przy dużym doświadczeniu i odpowiednim przygotowaniu, ryzyko w warunkach wysokogórskich nigdy nie jest zerowe.

