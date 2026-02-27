W skrócie Tramwaj linii numer 9 wykoleił się w piątek w Mediolanie, uderzając w budynek.

W wypadku zginęła co najmniej jedna osoba, a 39 zostało rannych, w tym jedna jest w stanie krytycznym.

Na miejscu pracowały służby medyczne, straż pożarna i funkcjonariusze organów ścigania; prowadzone będzie dochodzenie.

Tragiczny w skutkach wypadek miał miejsce w piątek po południu w Mediolanie. Miejski tramwaj linii numer 9 nagle wykoleił się.

Nie żyje co najmniej jedna osoba, a 39 jest rannych, w tym jedna w stanie krytycznym - podała agencja Ansa. Sytuacja jest dynamiczna, a bilans poszkodowanych może ulec zmianie.

Wśród rannych mają być zarówno pasażerowie tramwaju, jak i przechodnie, którzy wpadli pod wykolejony skład.

Na miejsce wysłano służby medyczne oraz pięć zastępów straży pożarnej. Obecni byli również funkcjonariusze organów ścigania.

"W chwili wykolejenia tramwaj był pełen ludzi, którzy po uderzeniu (w budynek - red.) upadli na ziemię. Ofiarę udało się wydobyć spod wykolejonego pojazdu, najprawdopodobniej była to osoba piesza" - przekazała Ansa.

Na miejsce wypadku jedzie prokurator, który w ciągu kilku godzin powinien wszcząć postępowanie. Media sugerują, że śledztwo będzie dotyczyć nieumyślnego spowodowania śmierci.

Mediolan. Tramwaj wypadł z torów, dramatyczna relacja świadka

Dziennikarze rozmawiali z uczestnikami wypadku w Mediolanie. - Myślałem, że to trzęsienie ziemi. Siedziałem i upadłem na podłogę razem z innymi pasażerami. To było straszne - relacjonował pasażer feralnego kursu.

Uczestnik wypadku przyznał, że "uderzył się tylko w kolano, ale mężczyzna obok krwawił z głowy". - Zajęło mi trochę czasu, zanim wstałem i wysiadłem - przyznał.

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło kilka dni po zakończeniu zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie.

To samo miasto od 6 marca będzie gościć sportowców i kibiców na igrzyskach paralimpijskich. Nie wiadomo, czy wśród poszkodowanych są obywatele Polski.

