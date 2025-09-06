Tragedia we Włoszech. Nie żyje turystka z Polski
Polska turystka zginęła nad popularnym wśród turystów jeziorem Garda we Włoszech. Kobieta podczas wycieczki rowerowej z przyjaciółmi uderzyła w mur. Mimo szybko podjętej akcji ratunkowej nie udało się jej uratować.
Do tragicznego wypadku doszło w piątek późnym popołudniem w miejscowości Nago-Torbole nad włoskim jeziorem Garda.
Jak poinformowały włoskie media 52-letnia turystka z Polski jechała na rowerze z grupą przyjaciół. W pewnym momencie na jednym z zakrętów straciła panowanie nad rowerem i uderzyła w mur przy drodze.
Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Z pomocą poszkodowanej kobiecie przybyli karabinierzy oraz śmigłowiec pogotowia ratunkowego. Mimo długich prób reanimacji kobiety nie udało się uratować.
Włochy. Dwa śmiertelne wypadki rowerowe w jednym tygodniu
Polska turystka nie jest jedyną osobą, która w ostatnich dniach zginęła w wypadku rowerowym w okolicach jeziora Garda. Jak informują lokalne media w ubiegłą niedzielą w miejscowości Borghetto 87-letni rowerzysta zderzył się z innym rowerzystą. W wyniku wypadku starszy mężczyzna trafił do szpitala, gdzie po kilku dniach zmarł.
Jezioro Garda znajduje się w północnych Włoszech, w połowie drogi między Wenecją a Mediolanem. Jest to największe jezioro w kraju i popularna destynacja turystyczna.
Źródło: Ansa