Do tragicznego wypadku doszło w piątek późnym popołudniem w miejscowości Nago-Torbole nad włoskim jeziorem Garda.

Jak poinformowały włoskie media 52-letnia turystka z Polski jechała na rowerze z grupą przyjaciół. W pewnym momencie na jednym z zakrętów straciła panowanie nad rowerem i uderzyła w mur przy drodze.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Z pomocą poszkodowanej kobiecie przybyli karabinierzy oraz śmigłowiec pogotowia ratunkowego. Mimo długich prób reanimacji kobiety nie udało się uratować.

Włochy. Dwa śmiertelne wypadki rowerowe w jednym tygodniu

Polska turystka nie jest jedyną osobą, która w ostatnich dniach zginęła w wypadku rowerowym w okolicach jeziora Garda. Jak informują lokalne media w ubiegłą niedzielą w miejscowości Borghetto 87-letni rowerzysta zderzył się z innym rowerzystą. W wyniku wypadku starszy mężczyzna trafił do szpitala, gdzie po kilku dniach zmarł.

Jezioro Garda znajduje się w północnych Włoszech, w połowie drogi między Wenecją a Mediolanem. Jest to największe jezioro w kraju i popularna destynacja turystyczna.

Źródło: Ansa

