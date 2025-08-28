Tragedia we Francji, nie żyją dwie nastolatki. W tle tajemnicze okoliczności

Nie żyją dwie nastolatki, których ciała znaleziono na torach kolejowych przy wejściu do tunelu w mieście Lormont. Okoliczności ich śmierci pozostają niejasne. Z informacji mediów wynika, że mogły zostać potrącone przez pociąg, choć śledczy badają wszystkie możliwe scenariusze.

Francuskie media informują, że do tragedii doszło w mieście Lormont, niedaleko Bordeaux. Według stacji GFMTV ciała dwóch nastolatek w wieku 14 i 15 lat w pobliżu tunelu kolejowego znalazł ojciec jednej z nich o godz. 5:30 rano. Później na miejscu pojawiły się służby.

Tragedia na torach we Francji. Nie żyją dwie nastolatki

Mężczyzna zlokalizował miejsce tragedii po otrzymaniu dzień wcześniej zdjęcia od przyjaciela swojej córki. Fotografia została zrobiona przez nastolatkę przy wejściu do tunelu.

    Jak podała mediom francuska prokuratura, rodzice dziewczynek dzień wcześniej zgłosili ich zaginięcie na posterunku miejscowej policji. Z przekazanych informacji wynika, że śledczy próbują ustalić wszystkie okoliczności tej tragedii.

    Francuska stacja GFMTV, powołując się na własne źródła, potwierdziła, że dziewczynki zostały potrącone przez pociąg. Zaznaczono przy tym, że żaden z maszynistów nie zgłosił takiego wypadku, choć wspomniano również, że zderzenie nie musiało być "frontalne".

    Na miejsce zadysponowano psychologów, którzy obieli opieką bliskich zmarłych nastolatek.

