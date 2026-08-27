W skrócie W mieście Caen we Francji samochód uderzył w grupę ludzi znajdujących się obok stacji kolejowej, powodując śmierć dwóch osób oraz raniąc 10 kolejnych.

Sprawca, 26-latek z Rosji, został zatrzymany w miejscowości Ouistreham dzięki monitoringowi, wcześniej był notowany jedynie za drobne wykroczenia drogowe.

Według wstępnych ustaleń incydent poprzedziła sprzeczka w pobliskim barze, lecz nie ustalono jeszcze, czy osoby poszkodowane były z nią powiązane.

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Do tragicznego zdarzenia doszło w środę późnym wieczorem, ok. godziny 22, w mieście Caen we Francji. Rozpędzone BMW wjechało tam w grupę młodych ludzi zgromadzonych obok stacji kolejowej.

Początkowo prefekt Calvados, David Clavière, który udał się na miejsce zdarzenia tego wieczoru, przekazał informację o jednej osobie, która straciła życie na miejscu wypadku. W czwartek rano agencja AFP poinformowała, że zmarła kolejna ofiara incydentu.

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W wyniku zdarzenia rannych zostało 10 osób - siedem z nich jest w stanie ciężkim, trzy mają lżejsze obrażenia. Według kilku świadków, na których słowa powołuje się dziennik "Le Parisien", zmarłym był Afgańczyk w wieku 18-19 lat.

- Wygląda na to, że wszyscy ranni to mężczyźni. Najmłodszy ma 17 lat, a najstarszy prawdopodobnie około 40 - powiedział agencji AFP Bruno Coutanceau, zastępca burmistrza odpowiedzialny za bezpieczeństwo w Caen.

Mężczyzna, który siedział za kierownicą samochodu, odjechał z miejsca zdarzenia. Służbom udało się go jednak szybko zlokalizować w miejscowości Ouistreham - w odległości ok. 20 km od miejsca zdarzenia, dzięki wykorzystaniu monitoringu miejskiego.

Jak się okazuje, sprawca pochodzi z Rosji i ma 26 lat. Mężczyzna nie był wcześniej znany funkcjonariuszom służb specjalnych, w policyjnych kartotekach występował jedynie w kontekście drobnych wykroczeń drogowych.

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- Wszczęto śledztwo w sprawie zabójstwa i napaści z użyciem broni. Na razie nie mamy do czynienia z motywem terrorystycznym, ale śledztwo dopiero się rozpoczyna - przekazał dziennikarzom zastępca prokuratora z Caen. Postępowanie prowadzi wydział ds. przestępczości zorganizowanej i specjalistycznej w Calvados.

Według wstępnych ustaleń do zdarzenia doszło po sprzeczce, która wybuchła w pobliskim barze. 26-latek miał opuścić lokal, pójść po samochód i wjechać w zgromadzonych w pobliżu przystanku. Na razie nie wiadomo, czy osoby poszkodowane miały związek z kłótnią, czy były przypadkowymi ofiarami.

Źródła: "Le Parisien", Reuters, AFP



