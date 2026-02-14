W skrócie Trzech narciarzy zginęło w Val d’Isere we francuskich Alpach na skutek zejścia lawiny poza głównym szlakiem.

Prokuratura w Albertville wszczęła dochodzenie w sprawie zabójstwa po wypadku w Val d’Isere, a instruktor był trzeźwy i nie odniósł obrażeń.

W słowackich Tatrach Wysokich lawina zabiła 32-letniego taternika z Czech, który nie posiadał lawinowego sprzętu ratunkowego.

Lawina, która zeszła w południowo-wschodniej Francji, porwała sześcioro narciarzy - czworgu z nich towarzyszył instruktor. "Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych trzy osoby zmarły. Wszystkie były wyposażone w systemy poszukiwania ofiar podczas lawiny" - podano w komunikacie.

Ofiary śmiertelne to dwóch obywateli Wielkiej Brytanii i jeden Francuz.

Z kolei "The Guardian", informując o narodowości zmarłych narciarzy, podał, że dwie z trzech ofiar należały nie do czteroosobowej, lecz do do pięcioosobowej grupy poruszającej się poza trasami w towarzystwie instruktora.

Prokurator z Albertville, Benoit Bachelet przekazał cytowany przez brytyjski dziennik, że instruktor nie odniósł obrażeń, a test z krwi nie wykazał obecności narkotyków.

"Prokuratura w Albertville wszczęła dochodzenie w sprawie zabójstwa, które przeprowadzi jednostka ratownictwa górskiego CRS Alpes" - podaje "The Guardian".

Władze kurortu podkreśliły, że ryzyko zejścia lawiny na tym terenie jest obecnie bardzo duże - osiągnęło czwarty z pięciu stopni - i zaapelowały do narciarzy, by jeździli tylko w strefach zabezpieczonych.

Słowacja. Lawina w masywie Gerlacha. Nie żyje wspinacz z Czech

Do tragedii w wyniku lawiny doszło w piątek także w masywie Gerlacha w słowackich Tatrach Wysokich (w rejonie Gerlachowskiego Kotła). Jak poinformowała Horska Zachranna Służba (HZS), zginął tam 32-letni taternik z Czech.

Mężczyzna wraz z partnerem wspinaczkowym pokonał wcześniej drogę w tzw. Żlebie Karczmarza. Po przejściu przez grań, pierwszy z dwójki został strącony przez lawinę i spadł stromym żlebem. Towarzysz utracił z nim kontakt wzrokowy i nie był w stanie określić jego położenia - relacjonował dyżurny ratownik HZS.

Według informacji słowackich ratowników Czesi nie mieli lawinowego sprzętu ratunkowego, czyli detektorów, sond i łopatek.

Lawina porwała taternika. Trzeci stopień zagrożenia w słowackich Tatrach

Na miejsce na pokładzie śmigłowca dotarło dwóch ratowników, którzy zlokalizowali poszkodowanego. Mężczyzna nie został całkowicie zasypany, jednak nie dawał oznak życia.

- Ratownicy górscy niezwłocznie rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową, którą kontynuowano podczas transportu lotniczego do Starego Smokowca. Na lądowisku pacjenta przejęła załoga zespołu ratownictwa medycznego. Mimo wysiłków wszystkich służb życia mężczyzny nie udało się uratować. Ciało zostało przekazane funkcjonariuszom słowackiej policji - przekazali słowaccy ratownicy.

W słowackiej części Tatr Wysokich obowiązuje trzeci, znaczny stopień zagrożenia lawinowego. Oznacza to, że wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy małym obciążeniu dodatkowym, a lawiny mogą schodzić także samoistnie.

