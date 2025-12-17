W skrócie W południowo-zachodniej Anglii w wyniku ataku nożem zginęła dziewięcioletnia dziewczynka Aria Thorpe.

W pobliżu miejsca zbrodni policja zatrzymała 15-letniego chłopca.

Nastolatek usłyszał zarzut zabójstwa. Jeszcze w środę ma stanąć przed sądem.

Do zbrodni doszło w Weston-super-Mare w południowo-zachodniej Anglii w hrabstwie Somerset. Służby ratunkowe zostały wezwane na miejsce w poniedziałek wieczorem.

Policja ustaliła, że ofiarą jest dziewięcioletnia Aria Thorpe. Dziewczynkę znaleziono w domu przy Lime Close. Sekcja wykazała, że zmarła ona w wyniku pojedynczego pchnięcia nożem.

Wielka Brytania. Nie żyje dziewięciolatka, w areszcie 15-letni chłopiec

W związku ze sprawą w pobliżu domu, w którym znaleziono dziecko, zatrzymany został 15-letni chłopiec. W środę usłyszał on zarzut zabójstwa i jeszcze tego samego dnia ma stanąć przed sądem w Bristolu. Tożsamości nastolatka nie ujawniono ze względu na jego wiek.

"Tragiczna śmierć tak młodej dziewczyny wywołała ogromny szok i smutek, a cała społeczność odczuwa głęboką stratę" - napisała w oświadczeniu nadinspektor Jen Appleford z policji Avon i Somerset.

Podkreśliła, że dla rodziny Thorpe jest to "niezwykle trudny" czas. "Nadal ich wspieramy i informujemy o postępach śledztwa. Nie da się opisać, jak traumatyczne były dla nich ostatnie 36 godzin i chcielibyśmy ponownie podkreślić ich prośbę o zachowanie prywatności" - zaznaczyła policjantka.

"Jesteśmy wdzięczni lokalnym mieszkańcom za cierpliwość, jaką wykazali podczas prowadzenia dochodzenia. Prace te będą musiały być kontynuowane przez kilka następnych dni" - zapowiedziała komisarz.

Przeszukują dom po domu. Śledztwo po śmierci Arii Thorpe

Od poniedziałku okolice miejsca zbrodni zabezpiecza policja. Pracują tam ekipy techników kryminalistycznych, a funkcjonariusze przeszukują dom po domu.

Sąsiedzi domu, w którym znaleziono dziewczynkę, powiedzieli BBC, że są "zszokowani" i "przerażeni" tym, co się stało oraz że ich zazwyczaj spokojną dzielnicę mieszkalną opanowały służby.

Miejscowy poseł Dan Aldridge opisał śmierć Arii jako "absolutnie druzgocącą tragedię dla rodziny i jej bliskich".

- To moment, który - co zrozumiałe - szokuje i smuci nas wszystkich. Wiem, że wielu mieszkańców naszego miasta jest pogrążonych w żałobie, zaniepokojonych i poszukujących odpowiedzi - powiedział polityk, dodając, że nic nie wskazuje na jakiekolwiek szersze zagrożenie dla społeczeństwa.

