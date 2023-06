Rodzina wybrała się na wycieczkę do Parku Narodowego Big Bend w amerykańskim stanie Teksas. W wyprawie udział wzięło trzy osoby: młody chłopiec, jego 21-letni brat oraz 31-letni ojczym.

Wycieczka zakończyła się tragedią. Nie żyją ojciec i syn

Rodzina wędrowała jednym z wymagających szlaków w wyjątkowo upalną pogodę. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskazywały 119 stopni Fahrenheita, co stanowi równowartość 48 stopni Celsjusza.



Od pewnego momentu 14-latek coraz mocniej narzekał na złe samopoczucie. Jakiś czas potem chłopiec zemdlał i stracił przytomność. Ojciec zdecydował, że wróci do samochodu, by wezwać pomoc. W tym czasie 21-latek opiekował się nieprzytomnym bratem i próbował przenieść go bliżej początku szlaku.



Służby ratunkowe i władze parku otrzymały zgłoszenie z prośbą o pomoc około godziny 18 - donosi CNN. Pomoc dotarła do chłopca półtorej godziny później. Niestety, przedstawiciele parku przekazali, że 14-latek już nie żył.

Rodzinna tragedia w USA. Wszystko przez upał

Pół godziny później nadeszła kolejna tragiczna wiadomość. Patrol parku i funkcjonariusze graniczni znaleźli rozbity samochód. Okazało się, że to pojazd należący do ojczyma, który wyruszył, by wezwać wsparcie. 31-latek również zmarł na miejscu.



Po wszystkim służby wydały oświadczenie. Stwierdzono w nim, że szlak Marufo Vega, którym wędrowała rodzina, jest bardzo wymagający. "Brak wody i cienia sprawia, że ta trasa staje się w upalny, letni dzień wyjątkowo niebezpieczna" - napisano.

Szlak ma około 21 kilometrów długości, a jego najwyższy punkt znajduje się 860 m nad poziomem morza.

Portal gazety "New York Post" przekazał, że nazwiska ofiar nie zostały upublicznione. W sprawie trwa śledztwo. Brak informacji na temat stanu zdrowia 21-latka.

