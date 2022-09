We wtorek 20 września około godziny 15. doszło do tragicznego wypadku w Teksasie w USA. Zmierzający na północ kierowca ciężarówki zderzył się z innym pojazdem, w wyniku czego ciężarówka wypadała z wiaduktu i tuż przed uderzeniem w drogę stanęła w płomieniach.

USA. Cysterna wypadła z wiaduktu

Jak podaje stacja "Fox 4 News Dallas", kierowca zginął na miejscu. Na ten moment nie podano tożsamości ofiary. W wypadku nie ucierpiały inne osoby - na chwilę przed tragedią włączyło się czerwone światło, upadający pojazd nie zderzył się z innymi samochodami.

Na nagraniu z kamery samochodowej, udostępnionym w sieci przez WFAA widać, jak doszło do tragicznego zdarzenia.

Tragedia w USA. Nie żyje kierowca cysterny

Na miejsce wypadku przybyli ratownicy z miasta Allen położonego na przedmieściach Dallas i Fairview znajdującego się w stanie Oregon. Służby pracowały nad zapewnieniem bezpiecznych warunków dla pozostałych kierowców.\

O wtorkowym wypadku informowała również oficjalna strona rządu miasta Allen w Teksasie na Twitterze. "Poważny wypadek na US-75 na Stacy Road. Spodziewajcie się opóźnień we wszystkich kierunkach do końca wieczoru i nocy. Szukajcie alternatywnych tras. Wschodnia droga serwisowa od Cabela's Drive do Stacy Road zostanie zamknięta".

Pojawiły się informacje, że kierujący przewoził pocztę. "Wygląda na to, że w środku przewożona była poczta USPS. Jednak ani policja, ani USPS nie potwierdziły, co było w środku" - przekazuje Fox 4 News.